Известную иранскую актрису арестовали за поддержку протестующих

Об этом пишет издание Aljazeera.

Aljazeera цитирует сообщение Агентства новостей Исламской Республики (IRNA): Таран Алидуости, звезда оскароносного фильма "Продавец", была заключена через неделю после ее публикации в инстаграмме. В посте в соцсети актриса выразила солидарность с первым человеком, недавно казненным за преступления, якобы совершенные во время общенациональных протестов.

В своем сообщении 38-летняя актриса написала: "Его звали Мохсен Шекари. Каждая международная организация, наблюдающая за этим кровопролитием и не принимающая меры, является позором для человечества".

Таран Алидуости арестовали из-за того, что она не предоставила "никаких документов, которые бы соответствовали ее заявлениям".

Отмечается, что несколько других иранских знаменитостей были "вызваны судебным органом из-за публикации провокационного контента".

Напомним, протесты в Иране начались после того, как 16 сентября полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини, после того она скончалась от рук правоохранителей.

16 ноября сообщалось , что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, которые не одели обязательный головной убор — хиджаб.

4 декабря The Guardian информировал, что власти Ирана пересмотрят закон об обязанности женщин покрывать головы.

8 декабря в Иране произошла первая казнь участника протестов этого года: Мохсен Шекари был повешен в четверг после того, как суд признал его виновным в "вражде против Бога". К моменту публикации к смертной казни приговорили еще 10 человек.

В понедельник, 12 декабря, в Иране публично казнили 23-летнего протестующего, которого обвинили в убийстве двух военных и снова в "вражде против бога".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb