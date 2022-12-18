Известную иранскую актрису арестовали за поддержку протестующих
В Иране задержана одна из самых известных актрис страны, ее обвинили в распространении "лжи" об общенациональных протестах
Об этом пишет издание Aljazeera.
Aljazeera цитирует сообщение Агентства новостей Исламской Республики (IRNA): Таран Алидуости, звезда оскароносного фильма "Продавец", была заключена через неделю после ее публикации в инстаграмме. В посте в соцсети актриса выразила солидарность с первым человеком, недавно казненным за преступления, якобы совершенные во время общенациональных протестов.
В своем сообщении 38-летняя актриса написала: "Его звали Мохсен Шекари. Каждая международная организация, наблюдающая за этим кровопролитием и не принимающая меры, является позором для человечества".
Таран Алидуости арестовали из-за того, что она не предоставила "никаких документов, которые бы соответствовали ее заявлениям".
Отмечается, что несколько других иранских знаменитостей были "вызваны судебным органом из-за публикации провокационного контента".
- Напомним, протесты в Иране начались после того, как 16 сентября полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини, после того она скончалась от рук правоохранителей.
- 16 ноября сообщалось , что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, которые не одели обязательный головной убор — хиджаб.
- 4 декабря The Guardian информировал, что власти Ирана пересмотрят закон об обязанности женщин покрывать головы.
- 8 декабря в Иране произошла первая казнь участника протестов этого года: Мохсен Шекари был повешен в четверг после того, как суд признал его виновным в "вражде против Бога". К моменту публикации к смертной казни приговорили еще 10 человек.
- В понедельник, 12 декабря, в Иране публично казнили 23-летнего протестующего, которого обвинили в убийстве двух военных и снова в "вражде против бога".
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