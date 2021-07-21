Известную антиукраинскими заявлениями преподавательницу Бильченко уволили из университета Драгоманова

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама Бильченко.

В приказе говорится, что кафедру культурологии и философской антропологии, на которой она преподавала, ликвидировали.

"Меня уволили. Ну вот. Ради этого пошли на ликвидацию целой кафедры. Не смогли ничего доказать: ни профнепригодность, ни аморальный поступок - ничего из того, что вешали", - написала Бильченко.

Профессор добавила, что часть проведенных ею научных конференций и статей (примерно треть) была совместно с российскими коллегами и она ни о чем не жалеет.







Напомним, после усиления с 16 января 2021 года действия закона о защите государственного языка Бильченко обнародовала в Facebook серию заявлений, где, в частности, назвала Украину "онкобольной американской колонией" и "тоталитарной страной", где якобы царят "уличные этнорадикалы" и "фашизм" . При этом на оккупированных территориях и в РФ никаких признаков тоталитаризма, политических репрессий и ограничений прав и свобод человека и гражданина она не видит.

Позже появились свидетельства того, что подобные вещи профессор рассказывает и на лекциях.

В открытом доступе есть видеозаписи с ее выступлениями на тему "войны" в Украине, которые она имела в Одесской юридической академии, а также на телеканалах экс- "регионала" Клименко и террористической организации "ДНР". От своих слов Евгения Бильченко не отказывается.

Министерство образования и науки Украины отреагировало на ситуацию высказываний о государственном языке преподавательницы Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко.

Впоследствии, профессора отстранили от работы.

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