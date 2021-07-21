Известную антиукраинскими заявлениями преподавательницу Бильченко уволили из университета Драгоманова
Профессора Евгению Бильченко, известную своими антиукраинскими высказываниями, уволили из НПУ имени М.П. Драгоманова, где она работала преподавателем
Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама Бильченко.
В приказе говорится, что кафедру культурологии и философской антропологии, на которой она преподавала, ликвидировали.
"Меня уволили. Ну вот. Ради этого пошли на ликвидацию целой кафедры. Не смогли ничего доказать: ни профнепригодность, ни аморальный поступок - ничего из того, что вешали", - написала Бильченко.
Профессор добавила, что часть проведенных ею научных конференций и статей (примерно треть) была совместно с российскими коллегами и она ни о чем не жалеет.
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