Известного российского актера не пустили в Украину на съемки

Об этом сообщает Госпогранслужба .

34-летний гражданин РФ прибыл 7 января в Борисполь авиарейсом из Стамбула.

Пограничники установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, где принимал участие в съемках российского сериала "Гурзуф".

В ходе беседы актер отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове и отметил, что направлялся в Украину на съемки. Пограничники его в Украину не пропустили. Гражданин РФ получил запрет на въезд в Украину на ближайшие три года. Человек вернется обратно обратным рейсом.

По данным СМИ, речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко.