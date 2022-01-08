Известного российского актера не пустили в Украину на съемки
Пограничники не пустили в Украину российского актера Вячеслава Чепурченко, незаконно посещавшего временно оккупированный РФ Крым
Об этом сообщает Госпогранслужба .
34-летний гражданин РФ прибыл 7 января в Борисполь авиарейсом из Стамбула.
Пограничники установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, где принимал участие в съемках российского сериала "Гурзуф".
В ходе беседы актер отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове и отметил, что направлялся в Украину на съемки. Пограничники его в Украину не пропустили. Гражданин РФ получил запрет на въезд в Украину на ближайшие три года. Человек вернется обратно обратным рейсом.
По данным СМИ, речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко.
- Напомним, 11 декабря 2021 года российской певице Mary Gu запретили въезд в Украину за незаконное посещение оккупированного РФ Крыма.
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