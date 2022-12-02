Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Ситуация вокруг ЗАЭС, то есть на Энергодарском направлении, очень динамичная. Сейчас происходят постоянные тактические передвижения и перегруппировки врага. И на фоне сообщений, что из того или иного населенного пункта выходят оккупанты, например, как они вышли из Михайловки, Инженерного, Полог, то здесь наблюдается другой фактор – тактической перегруппировки противника, то есть замена одних родов войск на другие. Добавилась еще одна свежая информация, что на Васильевском направлении со вчерашнего дня, 1 декабря, когда местная гауляйтерша объявила об эвакуации, к которой раньше готовили только гражданское население, а сегодня наши ребята сообщили, что именно в Васильевке уже известно об отходе российских войск", - рассказал депутат Запорожского райсовета.

Дмитрий Кирильчук подчеркнул, что Васильевка – это открытие прямой дороги для ВСУ на Энергодарское направление.

"Ведь уже несколько дней отмечается и прослеживается ситуация, что оккупанты, отходя с этого направления, продолжают держать кольцо вокруг Энергодара", - отметил Кирильчук.

С 28 по 29 ноября ВСУ ударили по подразделениям россиян на Запорожье, известно о 100 раненых оккупантах.

Также Генштаб ВСУ отметил, что колонна с ранеными оккупантами двигалась в сторону Мелитополя .

1 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовят к эвакуации оккупационные администрации из Запорожской области

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