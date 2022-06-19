Известно имя третьего пропавшего американского военного добровольца в Украине
Капитан морской пехоты в отставке Грейди Курпаси признан пропавшим без вести в Украине третьим американским военным добровольцем
Об этом сообщает ABC News .
"Капитан морской пехоты в отставке Грейди Курпаси признан третьим американским военным-добровольцем, пропавшим без вести в Украине", - говорится в сообщении.
Супруга Курпаси Сухи Ким рассказала, что в последний раз получала известие от мужчины в конце апреля. По ее словам, он уехал из Уилмингтона, Северная Каролина, 7 марта в Украину, а уже через 2 недели был в Киеве. Впрочем, не знал, как долго будет там.
CNN сообщает, что друг Джордж Хит прослужил в Корпусе морской пехоты в течение 20 лет, в отставку вышел в ноябре 2021 года. Курпаси и другим бойцам Иностранного легиона, по словам Хита, поручили оборудовать наблюдательный пункт в Херсонской области.
По словам друга морского пехотинца, Курпаси и другой солдат покинули наблюдательный пункт, чтобы посмотреть, откуда стреляли. После этого американец сказал, что по нему открыли огонь, и связь оборвалась. Самому Хиту сообщили в Госдепартаменте, что Грейди Курпаси объявили пропавшим без вести, ведь не было обнаружено тело
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