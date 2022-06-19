Об этом сообщает ABC News .

"Капитан морской пехоты в отставке Грейди Курпаси признан третьим американским военным-добровольцем, пропавшим без вести в Украине", - говорится в сообщении.

Супруга Курпаси Сухи Ким рассказала, что в последний раз получала известие от мужчины в конце апреля. По ее словам, он уехал из Уилмингтона, Северная Каролина, 7 марта в Украину, а уже через 2 недели был в Киеве. Впрочем, не знал, как долго будет там.

CNN сообщает, что друг Джордж Хит прослужил в Корпусе морской пехоты в течение 20 лет, в отставку вышел в ноябре 2021 года. Курпаси и другим бойцам Иностранного легиона, по словам Хита, поручили оборудовать наблюдательный пункт в Херсонской области.

По словам друга морского пехотинца, Курпаси и другой солдат покинули наблюдательный пункт, чтобы посмотреть, откуда стреляли. После этого американец сказал, что по нему открыли огонь, и связь оборвалась. Самому Хиту сообщили в Госдепартаменте, что Грейди Курпаси объявили пропавшим без вести, ведь не было обнаружено тело

17 июня президент США Джо Байден заявил , что ему доложили о трех пропавших без вести в Украине военных. Он призвал американцев не ездить туда

Белый дом признал , что двое военных США могли попасть в плен к россиянам.

16 июня Госдепартамент США заявил , что ему известны о третьем американце, который ездил в Украину воевать против России, но "последними неделями" был признан пропавшим без вести.

15 июня The Telegraph сообщил , что двое бывших американских военных – 39-летний Александр Джон-Роберт Друке из Таскалусы, штат Алабама, и 27-летний Энди Тай Нгок Хуин из Хартселла, штат Алабама – вероятно попали в плен во время боевых действий из превосходящими российскими силами под Харьковом По данным издания, оба служили добровольцами в одном из подразделений украинской армии. Они стали первыми американцами на войне, оказавшимися в плену у россиян.

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