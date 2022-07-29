"Известие разорвало вечернюю тишину, как гром - ясное небо. Он любил Украину превыше всего": Порошенко о гибели поэта Бабича
Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, что новость о гибели воина и поэта Глеба Бабича "разорвала вечернюю тишину, как гром - ясное небо", ведь он был одним из ближайших
Об этом он написал в фейсбук .
"Все будет - или здесь, или где-то. Потому что судьба - она пестрая. А мир умещается весь на дне рюкзака солдата". Глеб Бабич – воин и поэт. Любил Украину больше всего. "Не умирай за нее – убей за нее!", - это тоже его слова. Десятки уничтоженных орков, в общей сложности – шесть лет на фронте, пять ротаций. Казалось бы, береженого и Бог бережет. Поэтому известие о гибели Глеба разорвало вечернюю тишину, как гром - ясное небо", - заметил Порошенко.
По его словам, Бабич возглавлял ОО "Res_Publica. Братья по Оружию" и останется в памяти лучшим собратьем. Также пятый президент Украины сообщил, что познакомился с Бабичем в Екатериновке 2018-го – на позициях 10-й горно-штурмовой бригады.
"Трудно. Очень трудно терять близких людей... Глеб Бабич один из моих ближайших... Сложно сказать о войне емче, чем умел произнести он. Глубоко, талантливо, и до самой сути... Мы кланяемся Героям... И должны победить! Светлая память тебе, друг Глеб…" - добавил Порошенко.
Справка: Глеб Бабич был активистом ОО "Дело общин", военным, поэтом, автором песен, участником АТО/ООС, до 2019 года прапорщиком 10-й ОГШБР ВСУ. Прошел пять лет войны и шесть боевых ротаций. Родился в 1969 году в Николаеве. Первые стихи написал в десятилетнем возрасте. На стихи Глеба Бабича написаны песни, музыку к которым создавали как сам автор, так и профессиональные композиторы.
- 28 июля стало известно, что в боях за Украину погиб поэт Глеб Бабич.
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