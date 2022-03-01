Извещает об опасности в определенном регионе: в Украине появилось приложение "Воздушная тревога"

Об этом пишет Укринформ .



Приложение можно загрузить в Google Play Market и AppStore. Оно не требует регистрации, не собирает персональные данные и не сохраняет геолокацию.



"Воздушная тревога" максимально громко сообщает о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме телефона.



В приложении уже есть Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области.

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