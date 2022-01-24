Извержение вулкана в Тонге: сила стихии была в сотни раз мощнее атомной бомбы, - NASA

Об этом сообщает BBC.



По данным Американского космического агентства, в результате извержения был уничтожен вулканический остров к северу от столицы Тонга Нукуалофи, а из-за цунами частично оказались под водой два острова.



Также вулканический пепел накрыл весь архипелаг, что привело к опасениям загрязнения всех источников питьевой воды. Однако местные власти сообщили, что за последние дни грунтовые воды уже очистились.



Отмечено, что официально подтверждена гибель трех человек в результате стихии, несколько десятков человек получили травмы.



С наиболее пострадавшего острова Манго пришлось переселить на остров Номука 62 человека, дома которых были разрушены.



Как известно, другие государства передают пострадавшим от стихии помощь.



Например, в понедельник четыре японских самолета - два Lockheed C-130 Hercules и два Kawasaki C-2 - прибыли в Тонгу с гуманитарной помощью.



Самолеты из Австралии, Японии и Новой Зеландии доставили на острова продукты, питьевую воду, медикаменты и оборудование для восстановления телекоммуникаций.



Также о выделении для помощи Тонга $3,1 млн заявил Китай. Гуманитарные рейсы осуществляются из США и Великобритании.



По статистике ООН, катаклизм задел около 84 тыс. жителей Тонга, что составляет 80% населения архипелага.

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