Важно заниматься не только на курсах английского языка онлайн, но и самостоятельно практиковать знания вне занятий. Если вы любите проводить свободное время за чтением, то предлагаем интегрировать английский в ваш досуг. Читайте на языке оригинала хотя бы по 15 минут в день и уже через пару недель вы заметите прогресс.

Большое разнообразие книг позволяет студентам с любым уровнем знания английского подобрать для себя интересный сюжет для чтения с пользой для лексического и грамматического запаса. Новички могут начинать читать в оригинале книгу, которую уже читали на родном языке, истории, которые были экранизированы, комиксы или детскую литературу. Сделайте сам процесс удобным для вас: читайте на английском онлайн или печатные версии, во время обеденного перерыва или перед сном, вслух или про себя. Главное, чтобы чтение на английском стало вашей привычкой.

Английский онлайн: книги для разных уровней

Мы понимаем, что вам сразу хочется накинуться на мировые бестселлеры или современную литературу, но подбирать книгу необходимо с учетом своего уровня знаний. Не замахивайтесь на то, что сложно будет осилить, старинную или профильную литературу — выбирайте истории, лексику и грамматику из которых вы точно будете практиковать в повседневной жизни.

На уровне Beginner можно начинать с несложных рассказов и коротких историй, например:

Robin Hood (Sally M. Stockton),

The Gift of Magi and Other Stories (O. Henry),

The Very Hungry Caterpillar (Eric Carle),

Alice in Wonderland (Lewis Carroll),

The Wizard of Oz (Frank Baum).

Даже если у вас начальный уровень английского, выбирайте сюжеты, которые по-настоящему увлекают. Это могут быть даже подростковые и детские книги — в них также можно найти полезную лексику. В интернете также можно найти тексты с синхронным или онлайн переводом.

На уровне Pre-Intermediate уже можно браться за классику, например, прочитать в оригинале The Fisherman and His Soul (Oscar Wilde) или Mary Poppins (P. L. Travers).

А на уровне Intermediate приступать к любимым произведениям:

The Harry Potter Series (Joanne Rowling),

Three Men In a Boat (Jerome K. Jerome),

To Kill a Mockingbird (Harper Lee),

произведениям Агаты Кристи и Эрнеста Хемингуэя.

На уровнях Upper-Intermediate и Advanced доступен весь ассортимент классической и современной литературы. Можно перечитать уже знакомые книги в оригинале или познакомиться с современными бестселлерами. Например:

Jane Eyre (Charlotte Bronte),

Little Fires Everywhere (Celeste Ng),

Pride and Prejudice (Jane Austen),

Brave New World (Aldous Huxley).

Выбирайте для себя интересные жанры и начинайте читать уже сегодня. Не важно сколько страниц в день вы сможете осилить, главное, чтобы вы регулярно пополняли свой словарный запас новой лексикой.