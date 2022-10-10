English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи Изучение английского онлайн: что почитать на досуге
PR

Изучение английского онлайн: что почитать на досуге

10 октября, 2022 понедельник
15:34
Статьи

Мы уже неоднократно писали, что залог эффективного изучения иностранного — регулярность и разнообразная практика

Важно заниматься не только на курсах английского языка онлайн, но и самостоятельно практиковать знания вне занятий. Если вы любите проводить свободное время за чтением, то предлагаем интегрировать английский в ваш досуг. Читайте на языке оригинала хотя бы по 15 минут в день и уже через пару недель вы заметите прогресс. 

Большое разнообразие книг позволяет студентам с любым уровнем знания английского подобрать для себя интересный сюжет для чтения с пользой для лексического и грамматического запаса. Новички могут начинать читать в оригинале книгу, которую уже читали на родном языке, истории, которые были экранизированы, комиксы или детскую литературу. Сделайте сам процесс удобным для вас: читайте на английском онлайн или печатные версии, во время обеденного перерыва или перед сном, вслух или про себя. Главное, чтобы чтение на английском стало вашей привычкой. 

Английский онлайн: книги для разных уровней

Мы понимаем, что вам сразу хочется накинуться на мировые бестселлеры или современную литературу, но подбирать книгу необходимо с учетом своего уровня знаний. Не замахивайтесь на то, что сложно будет осилить, старинную или профильную литературу — выбирайте истории, лексику и грамматику из которых вы точно будете практиковать в повседневной жизни. 

На уровне Beginner можно начинать с несложных рассказов и коротких историй, например:

Robin Hood (Sally M. Stockton), 
The Gift of Magi and Other Stories (O. Henry), 
The Very Hungry Caterpillar (Eric Carle), 
Alice in Wonderland (Lewis Carroll), 
The Wizard of Oz (Frank Baum). 

Даже если у вас начальный уровень английского, выбирайте сюжеты, которые по-настоящему увлекают. Это могут быть даже подростковые и детские книги — в них также можно найти полезную лексику. В интернете также можно найти тексты с синхронным или онлайн переводом.

На уровне Pre-Intermediate уже можно браться за классику, например, прочитать в оригинале The Fisherman and His Soul (Oscar Wilde) или Mary Poppins (P. L. Travers). 

А на уровне Intermediate приступать к любимым произведениям:

The Harry Potter Series (Joanne Rowling), 
Three Men In a Boat (Jerome K. Jerome), 
To Kill a Mockingbird (Harper Lee),
произведениям Агаты Кристи и Эрнеста Хемингуэя. 

На уровнях Upper-Intermediate и Advanced доступен весь ассортимент классической и современной литературы. Можно перечитать уже знакомые книги в оригинале или познакомиться с современными бестселлерами. Например:

Jane Eyre (Charlotte Bronte),
Little Fires Everywhere (Celeste Ng),
Pride and Prejudice (Jane Austen), 
Brave New World (Aldous Huxley).

Выбирайте для себя интересные жанры и начинайте читать уже сегодня. Не важно сколько страниц в день вы сможете осилить, главное, чтобы вы регулярно пополняли свой словарный запас новой лексикой. 

Общество
Украина
образование
Читайте также:
Ердоган Путін
8 октября, 2022 суббота
Путин передал через Эрдогана свои требования к Западу
Андрій Піонтковський
9 октября, 2022 воскресенье
Открылась еще одна катастрофа путинского режима, - Пионтковский
8 октября, 2022 суббота
Окружение Путина подсказывает ему мягкое отстранение от власти, - Пионтковский
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.24
    Покупка 40.24
    Продажа 41.13
  • EUR
    Покупка 38.79
    Продажа 39.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
10 октября
15:33
Лукашенко
Лукашенко пока не принял окончательного решения о вступлении Беларуси в войну против Украины, - ГУР
15:29
Обновлено
Задерживается ряд поездов Укрзализныци: подробности
15:27
Расшатывают инфопространство: СБУ предостерегает от российских фейков
15:21
Обновлено
Утром агрессор атаковал Украину 84 ракетами и 24 беспилотниками, ПВО обезвредила 56 целей, - Минобороны
15:07
Инфографика
Украинцев призывают максимально сократить потребление электричества в вечерний период 10 октября
15:04
Обновлено
Россияне нанесли ракетные удары по Киевщине, пока известно об одном погибшем и десятерых раненых
15:02
Эксклюзив
Сергей Соболев
Ракеты РФ в пространстве Молдовы очень изменят настроения в международных организациях, – нардеп Соболев
14:55
Германия передаст Украине первую систему ПВО IRIS-T в ближайшие несколько дней, - министр обороны Ламбрехт
14:51
Эксклюзив
Продолжаются тяжелые бои на Севере Херсонщины, - офицер Движения Сопротивления "Свободная Украина"
14:43
Обновлено
Россияне выпустили по Днепропетровщине более 10 ракет: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых
14:39
Обновлено
Россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере, 5 человек погибли
14:37
Ситуация в Черкасской области контролируемая, пострадавших нет, - глава ОВА
14:35
Кремль приказал нанести массированный ракетный удар по Киеву еще до подрыва Крымского моста, - ГУР
14:30
OPINION
Не может быть никакого мира. Не мир, победа!
14:25
До марта 2024: ЕС продолжит действие механизма защиты для украинских беженцев еще на год
14:07
Из-за утренних обстрелов в Киеве и области будут частично выключать электроэнергию
14:06
Эксклюзив
Враг зарывается и подтягивает резервы, готовясь к контрнаступлению ВСУ в Луганской области, - глава ОВА Гайдай
14:02
Жозеп Боррель
Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути, - Боррель
13:54
В ряде областей Украины из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом и связью
13:04
"Будет хлопок": Притула и Стерненко объявили сбор на украинские дроны-камикадзе
13:01
Наступательных действий и прорывов границы со стороны Беларуси и России не зафиксировано, - ОК "Север"
12:47
Петр Порошенко
Порошенко о ракетных обстрелах Украины: это бешенство России – от бессилия
12:46
OPINION
Вадим Денисенко
Стрелять по жилищной инфраструктуре. Новая стратегия россиян
12:32
Обновлено
Кривой Рог
Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу, в некоторых районах города нет воды и электричества
12:24
На фото Владимир Зеленский
Германия по просьбе Украины созывает срочное заседание G7, - Зеленский
12:22
Обновлено
В Тернопольской области работала ПВО
12:06
В результате ударов захватчиков повреждены 11 объектов инфраструктуры в 8 регионах и Киеве
12:05
Лукашенко и Путин договорились о развертывании общего фронта
11:51
На Франковщине оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры
11:46
Обновлено
В Днепре прогремели взрывы, одна из ракет попала в проезжую часть
11:36
Укренэрго
Украинцев предупредили о возможных перебоях с энергопитанием из-за вражеских обстрелов
11:34
Зеленский о массированных обстрелах Киева, Львова, Днепра и других регионов: они хотят уничтожить энергосистему и нанести больше вреда
11:09
"Иди на": Тина Кароль ответила Собчак, которая назвала азовцев нацистами
11:00
Обновлено
РФ ударила по объектам энергетической инфраструктуры Львовщины: приостановлена работа городских ТЭЦ
10:50
Обновлено
В Сумской области из-за прилетов возникли перебои со светом и водоснабжением
10:39
Обновлено
Хмельницкий
Оккупанты ударили по Хмельнитчине, есть перебои с электроснабжением
10:33
Россияне ударили по Житомирщине: повреждена энергетическая инфраструктура
10:23
OPINION
Меркель завела старую песенку о России
10:13
Россияне ударили по Харькову
10:10
"229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли": Зеленский отреагировал на массированные обстрелы Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV