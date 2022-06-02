Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".

"Клубника, паляница... оккупация. Разница. На Херсонщине рашистские оккупанты, страдая от недостатка логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные славной "второй армии мира", словно гастробайтеры готовы группами складывать оружие кучами клубнику", - говорится в сообщении.

Рашисты предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час.

"Так и изучают разницу между клубникой, паляницей и оккупацией... Горожане отмечают, что рашо-гастробайтеры ведут себя нормально, работают хорошо", - добавил ОК "Юг".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb