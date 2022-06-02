Изучают разницу с паляницей: на Херсонщине оккупанты пытаются наняться в местные на сбор клубники
В Херсонской области из-за нехватки логистического обеспечения захватчики приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники
Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".
"Клубника, паляница... оккупация. Разница. На Херсонщине рашистские оккупанты, страдая от недостатка логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные славной "второй армии мира", словно гастробайтеры готовы группами складывать оружие кучами клубнику", - говорится в сообщении.
Рашисты предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час.
"Так и изучают разницу между клубникой, паляницей и оккупацией... Горожане отмечают, что рашо-гастробайтеры ведут себя нормально, работают хорошо", - добавил ОК "Юг".
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