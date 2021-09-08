"Изучаем возможность выпуска собственных цифровых денег": глава НБУ прокомментировал принятие закона о криптовалюте
Глава Национального банка Кирилл Шевченко приветствует принятие закона "О виртуальных активах", но отмечает, что единственным платежным средством в Украине остается гривна
Об этом он написал в Facebook.
"Поздравляю принятие депутатами закона "О виртуальных активах". В Украине появилась возможность создать прозрачный, цивилизованный и понятный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами. Виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалюта, получили определенный юридический статус, а участники рынка - защиту и работу в правовом поле. В Украине смогут легально работать международные биржи, где происходят торги виртуальными активами ", - написал Шевченко.
По его словам, инновации будут способствовать привлечению инвестиций.
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"После подписания закона президентом мы вместе с другими регуляторами этого рынка начинаем разработку и внедрение подзаконных нормативно-правовых актов, которые должны предоставить мощных стимулов для развития рынка и одновременно защитить украинский от угрозы мошенничества", - отметил Шевченко.
Он напомнил, что единственным законным средством платежа остается гривна.
"Вместе мы изучаем возможность выпуска собственных цифровых денег (цифровой валюты от центробанка) - э-гривне", - отметил Шевченко.
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