Изучаем топонимику вместе с вооруженными силами
Я дважды в жизни был в Херсоне. Первый раз – на похоронах, второй – проездом. О похоронах не буду и давно это было, а о другом, что проездом, то не трудно догадаться, откуда ехал, ясно, что из Крыма
"Стоп, да ведь в Крыму я был не один раз, а также дважды?" – спрашиваю сам себя и сам себе отвечаю, что Херсона там не было. Ни за окном, нигде. Однажды он прошел мимо. Вероятно, просто поезд шел через Днепр и Запорожье, тем клином. Скорее всего, так и было. Ну, или переезд пришелся на ночь и я просто спал...
Зато теперь, где-то за последние полгода, когда наши уже начали давить на южном направлении, то есть и на южном тоже, и пошла речь о близком освобождении Херсона и окрестностей, то приходилось наверстывать упущенное. Но, как и миллионы украинцев, преимущественно через google maps. Ведь как только раздастся в новостях об освобождении какого-то херсонского села, обстрел моста, или об успешных действиях наших партизан на оккупированных территориях, то сразу же и к компу и ну водить стрелкой от Чернобаевки до Давыдова Брода, или от Новой Каховки до Киселевки, или от Благодатного через Антоновку и вверх по Днепру до Берислава...
Конечно, пока преимущественно правым берегом. Но надеюсь, что вскоре топонимику Левобережья по всей Украине выучим не хуже. И дальше, и дальше вслед за наступлением наших Вооруженных сил... И если бы вы спросили меня о желании после Победы, то среди прочего хотелось бы еще раз побывать и в Херсоне, пусть даже и проездом. Из украинского Крыма, конечно.
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