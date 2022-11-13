Изучаем топонимику вместе с вооруженными силами

"Стоп, да ведь в Крыму я был не один раз, а также дважды?" – спрашиваю сам себя и сам себе отвечаю, что Херсона там не было. Ни за окном, нигде. Однажды он прошел мимо. Вероятно, просто поезд шел через Днепр и Запорожье, тем клином. Скорее всего, так и было. Ну, или переезд пришелся на ночь и я просто спал...

Зато теперь, где-то за последние полгода, когда наши уже начали давить на южном направлении, то есть и на южном тоже, и пошла речь о близком освобождении Херсона и окрестностей, то приходилось наверстывать упущенное. Но, как и миллионы украинцев, преимущественно через google maps. Ведь как только раздастся в новостях об освобождении какого-то херсонского села, обстрел моста, или об успешных действиях наших партизан на оккупированных территориях, то сразу же и к компу и ну водить стрелкой от Чернобаевки до Давыдова Брода, или от Новой Каховки до Киселевки, или от Благодатного через Антоновку и вверх по Днепру до Берислава...

Конечно, пока преимущественно правым берегом. Но надеюсь, что вскоре топонимику Левобережья по всей Украине выучим не хуже. И дальше, и дальше вслед за наступлением наших Вооруженных сил... И если бы вы спросили меня о желании после Победы, то среди прочего хотелось бы еще раз побывать и в Херсоне, пусть даже и проездом. Из украинского Крыма, конечно.