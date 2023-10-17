Израильтяне убегут с Ближнего Востока в Украину. История российской ИПСО
Могу экспертно подтвердить, что российские спецслужбы сформулировали и активно продвигают интересную конструкцию рефлексивного управления массами в Украине (и частично Польше)
Нарратив состоит в том, что Израиль, якобы, проигрывает войну арабам и израильтяне поедут в Украину, чтобы жить здесь и покупать землю, инвестируя в недвижимость в Украине.
С одной стороны, следует отметить, что в сфере рефлексивного управления (ненавижу слово ИПСО и прошу вас его никогда не использовать) россияне активно развиваются и делают значительные успехи.
С другой стороны, у россиян такая же проблема, как и у тех украинских специалистов, которые работают на российском инфопространстве. Они не понимают нас, но думают, что понимают. Мы не понимаем их, но думаем, что можем инспирировать там какие-то беспорядки. (В этом контексте на днях очень порадовал Алексей Мацука, говоря, что россияне будут смотреть телеканал FREEDOM, когда будут свергать царя... Спасибо, поржал ).
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Но вернемся к проблеме.
Научные исследования показывают, что, несмотря на существование бытового антисемитизма в украинской среде, в среднем украинцы относятся к евреям, как к людям, которые будут проживать рядом — наиболее толерантнее в Европе.
Это означает, что российская операция рефлексивного управления попадает пока "в молоко". Особенно смешно, что "экспертом" по переселению евреев в Украину было избрано Илью Киву :)
Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины
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