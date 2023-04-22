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Израильтяне сражаются и умирают за Украину. В Израиле об их смерти не сообщается

22 апреля, 2023 суббота
22:35
Новости

Каждый день после школы три подростка — Андрей, Ольга и Артур — собирались в клубе Еврейского агентства в Львове в Украине, чтобы побольше узнать о сионизме. На фотографии, сделанной в 1991 году, вскоре после распада Советского Союза, Андрей Резников в синем спортивном костюме радостно позирует со своими друзьями. Стену клуба за их спиной украшают постеры с израильскими флагами

Один за другим, трое друзей в подростковом возрасте уехали в Израиль в рамках волны репатриации советских евреев в 1990-х годах. Резников репатриировался в 18 лет. Он отслужил в ЦАХАЛе и учился в Ариэле.

Резников прожил в Израиле 10 лет, а затем вернулся в Украину, где и обосновался. Он женился на женщине по имени Надя Вышивана. К тому времени у него была 3-летняя дочь от предыдущего брака, которой сейчас уже 10. После вторжения России в феврале 2022 года он сразу же, еще до объявления призыва, вызвался воевать.

Это не удивило его израильских друзей по клубу в Львове, которые отзываются о нем как о настоящем "голанчике" — служившим в  известной бригаде ЦАХАЛа "Голани". Он всегда первым вызывался на задание. Его жена Надя вспоминает, как сказала ему, что с его израильским гражданством они могут уехать из Украины. Он ответил: "Я стою за правое дело". Он пообещал Наде, что как только Украина победит, они побывают в Израиле.

7 ноября 2022 года в Восточной Украине Резников был убит в бою. О его смерти не сообщили в Израиле, и таков он не один. По оценкам экспертов, с которыми они консультировались для этой статьи, во время боевых действий на Украине погибли от 10 до 16 израильских граждан.

Несмотря на растущее число смертей в ходе конфликта, израильские СМИ сообщили только трех своих гражданах, погибших во время боевых действий в Украине. Это проблематично, поскольку не позволяет израильской общественности увидеть израильскую точку зрения на личные потери во время войны и недооценивает участие израильских граждан в продолжающемся конфликте.

"За этим очень трудно следить, — признает посол Украины в Израиле Евген Корнейчук. Он добавляет, что посольство часто узнает о гибели израильских граждан из СМИ, а не напрямую от министерства обороны Украины. Например, посольству не были известны имена двух израильско-украинских граждан, упомянутых в этой статье. 

С самого начала вторжения президент Украины Владимир Зеленский, еврей, подчеркивал общность между его страной и Израилем — оба народа боролись за свою независимость. Его правительство неоднократно просило Израиль прислать военное и разведывательное оборудование.

В своей речи перед израильтянами в марте 2022 года он умолял проявить сострадание к трагедии Украины, сравнивая российское вторжение с Катастрофой европейского еврейства. "Равнодушие убивает", — умолял он. Но прошло больше года, и, похоже, мало что изменилось, поскольку Израиль все еще находится на тонкой грани, пытаясь поддержать Украину в легкой форме, чтобы не подвергать риску свои отношения с Россией.

По словам Игаля Левина, бывшего офицера ЦАХАЛа и редактора газеты Focus, который ведет популярный Telegram-канал с анализом войны, в настоящее время на территории Украины воюют около 100 израильтян, в то время как в начале войны их было около 200. 

Большинство из них имеют двойное гражданство Израиля и Украины, у них есть родственники и друзья в обеих странах. Однако точные цифры назвать трудно. По оценкам израильско-украинского бойца, находящегося в Украине, который попросил не называть его имени, в настоящее время воюют несколько сотен израильтян-украинцев.

Украинская армия с радостью принимает этих добровольцев, приветствуя их опыт службы в ЦАХАЛе и знание украинского языка. И хотя Израиль не призывает своих граждан ехать воевать в Украину, он не запрещает им это делать.

Этим он отличается от некоторых восточноевропейских государств, таких как Сербия, отмечает исследователь Кацпер Рекавек, постдокторант Центра исследований экстремизма при Университете Осло и автор первого академического исследования об иностранных военных в Украине. 

В ряде стран Восточной Европы до сих пор действуют правила, касающиеся участия в боевых действиях за другую страну, и добровольцы-боевики должны получить разрешение на выезд. В некоторых странах это просто формальности без последствий, но в других это может повлечь за собой тюремное заключение.

Рекавек добавляет, что реальное число израильских бойцов придется собирать по нескольким различным бюрократическим инстанциям в Украине, и что некоторые бойцы никогда официально не регистрируются в качестве таковых и поэтому не попадают в систему.

Когда вторжение России в Украину только началось, оно безостановочно освещалось как в Израиле, так и во всем мире. В течение нескольких недель израильские новостные каналы спешили отправить своих корреспондентов на места событий, и военные фотографии были широко распространены. Израильские СМИ рассказывали о гражданах Израиля, решивших воевать в Украине, показывая их в военной форме, готовящимися к отправке на поле боя и обучающими других. Но со временем освещение ослабло.

Сегодня для многих израильтян война кажется чем-то далеким и отстраненным. Многие, возможно, даже не знают, что в Украине воюют граждане Израиля.

Анна Жарова, основатель Ассоциации израильских друзей Украины, крупнейшей некоммерческой проукраинской организации в Израиле, говорит, что даже ее организация не знает обо всех гражданах Израиля, погибших на Украине.

"Я думаю, что в некоторых случаях семья не хочет говорить об этом, а в некоторых случаях это так далеко, что не всегда попадает в израильские СМИ, — говорит она. Анна считает, что трудности с тем, чтобы израильские СМИ заинтересовались Украиной, также связаны с тем, что страна сосредоточена на собственном внутреннем кризисе.

Но это не объясняет полностью общую апатичное отношение Израиля к войне. 

"Если кто-то [израильтянин] погибает в мотоциклетной аварии в Непале или что-то в этом роде, это попадает в заголовки газет, а израильский солдат, погибший в Украине, — нет. Это ненормально. У меня нет этому объяснения. Это должно быть в заголовках, — говорит Женя Лерер, израильский волонтер, который в настоящее время распределяет в Украине гуманитарную помощь.

Отсутствие интереса общественности может быть связано и с другим. В израильском обществе все еще существуют устойчивые стереотипы в отношении репатриантов из бывшего Советского Союза. В то время как предыдущие волны алии отдавали приоритет модели "плавильного котла", поощряя новых переселенцев отбросить свои корни в пользу израильскости, многие из алии 1990-х годов сохранили свои связи с родными странами и часто на время в них возвращались.

Коренные израильтяне не воспринимают многих из этих репатриантов — из-за их привязанности к культуре и языку своих стран — как людей, полностью интегрировавшихся в израильское общество. Хотя эти "олим" уверенно чувствуют себя со своей многогранной идентичностью, их принадлежность к Израилю часто ставится под сомнение. Иногда на них смотрят свысока, считая их в недостаточной степени "евреями", в связи с распространенным среди русскоязычных репатриантов несоблюдением религиозных обрядов.

Примером других стереотипов может служить недавняя песня израильской поп-звезды Омера Адама о молодой русской женщине, которая любит водку и не умеет говорить на иврите. Он поет: "Откуда она родом/ Она говорит, что иврит — язык трудный/ Весь день только "Ньет" и "Да!".

"Всегда существует разделение между настоящей "саброй" [коренным израильтянином] и русским. Кто такой русский? Неважно, даже если он приехал он из Грузии, он все равно русский", — говорит Левин. Сам он родился в Украине, в Одессе. Он приводит в пример Авигдора Либермана, лидера НДИ, политической партии, которую поддерживают в основном русскоязычные: "Все знают, что он русский, но он не русский Он из Молдовы. Но кто [в Израиле] вообще знает, что такое Молдова?".

Война стала для израильтян – выходцев из Украины моментом кристаллизации. Если раньше они не стали бы поправлять израильтян, называвших их "русскими", то теперь они это делают. Они мобилизовалисвои силы на службу стране, в которой родились, одни как солдаты, другие как волонтеры. Они также провели крупные акции протеста и митинги у здания посольства России в Тель-Авиве.

Война и ее трагедия для этой группы – не абстрактные понятия. Многие потеряли друзей. Их родные прячутся в бомбоубежищах. Это борьба за выживание и свободу страны, которая им дорога.

Андрей Глембоцкий был одним из израильтян с двойным гражданством, погибших во время боевых действий в Украине. Он погиб 23 августа 2022 года и его смерть также не получила общественного внимания в Израиле, хотя широко освещалась в украинских СМИ. Он родился в 1973 году в Шостке на востоке Украины. Интерес к Израилю возник у него после распада СССР.

"Мы жили в Советском Союзе. Там не было свободы. Не было демократии. Открылись ворота, и он увидел демократическую страну, где можно себя реализовать, — объясняет его друг Юрий, знавший его с детства.

Глембоцкий совершил алию в возрасте 22 лет вместе с матерью и сестрой. Но его связь со страной рождения оставалась сильной. После 10 лет жизни в Израиле, включая службу в ЦАХАЛе, он вернулся в Украину, чтобы помогать вести семейный бизнес. В этот период Глембоцкий встретил свою жену и стал активным участником протестов на Майдане в 2014 году, в результате которых был свергнут пророссийский президент Виктор Янукович. 

После Майдана он и его жена Алина вернулись в Израиль и поселились в Бат-Яме, к югу от Тель-Авива. На фотографии, сделанной в этот период, изображена счастливая молодая семья: в теплый летний день в раматганском "Сафари" Глембоцкий держит на плечах своего маленького сына.

После российского вторжения в феврале 2022 года Глембоцкий вернулся в Украину, чтобы спасти своего престарелого отца, жившего в городе Днепр. Изначально он не планировал воевать, но "решил остаться, чтобы защищать страну, которая дала ему жизнь, — говорит Юрий. Поскольку его жена в то время была беременна, на основании украинского закона, который освобождает от службы отцов троих детей, его должны были демобилизовать после родов.

В июле, после рождения долгожданной дочери, он вернулся в Израиль, проводя с семьей бесценные дни. Но он чувствовал, что не может оставить своих солдат, которых он тоже считал своими детьми. Он вернулся на войну, имея в виду в сентябре, к началу учебного года своих детей, вернуться в Израиль. Возвращаясь по выполнении задания через Харьковскую область на базу в Киеве, он подорвался на российской мине и погиб на месте.

Глембоцкий, как и Резников и другие погибшие израильтяне – украинского происхождения, были глубоко привязаны к обеим своим странам и готовы сражаться за них.

В то время как в Украине, где они похоронены, они удостоились внимания и официальных наград, Израиль оказался не в состоянии оценить ни их верность стране, где они родились, ни суть их личности, и не воздает им того признания, которого они заслуживают. 

Субботним утром в Яффо вскоре после его смерти десяток израильских друзей Резникова времен клуба Еврейского агентства собрались, чтобы почтить его память. После молитвы они направились в кафе в центре города, где провели следующие три часа. Ольга Хабибова, его давняя подруга, принесла фотографии поры их львовского детства и друзья удивлялись тому, как мало они похожи себя, тогдашних. Они смеялись, плакали и подняли бокал за своего погибшего друга.

Пришло время, чтобы больше израильтян узнали историю Резникова и других таких же, как он, погибших в бою и тех, кто все еще сражается за Украину и для кого Израиль и Украина были домом.

Анат Пелед, "ХаАрец" 

Израиль
Война с Россией
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