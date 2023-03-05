Об этом пишет Al Jazeera.

В Израиле вышли на улицы десятки тысяч протестующих, которые уже 9 недель подряд требуют от правительства отклонить план реформы судебной системы страны.

Отмечается, что нынешние протесты прошли мирно, в отличие с начала этой недели, когда акции переросли в жестокие столкновения с полицией.

Марши собирают огромные толпы еженедельно с начала января, когда правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху взяло на прицел Верховный суд.

Протестующие выступают против закона, который Нетаньяху и его правые и религиозные союзники надеются принять, ограничивающий полномочия Верховного суда выносить решение против законодательной и исполнительной власти, в то же время предоставляя законодателям решающие полномочия по назначению судей.

"Судебная реформа является краеугольным камнем последней администрации Нетаньяху, альянса с ультраортодоксальными и ультраправыми партиями, которые пришли к власти в конце декабря", - сказали журналисты.