Израильтяне снова вышли на акции протеста против правительственной реформы судебной системы, - СМИ
Граждане Израиля уже девятую неделю выходят на акции протеста из-за решения правительства Биньямина Нетаньяху по реформам судебной системы страны
Об этом пишет Al Jazeera.
В Израиле вышли на улицы десятки тысяч протестующих, которые уже 9 недель подряд требуют от правительства отклонить план реформы судебной системы страны.
Отмечается, что нынешние протесты прошли мирно, в отличие с начала этой недели, когда акции переросли в жестокие столкновения с полицией.
Марши собирают огромные толпы еженедельно с начала января, когда правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху взяло на прицел Верховный суд.
Протестующие выступают против закона, который Нетаньяху и его правые и религиозные союзники надеются принять, ограничивающий полномочия Верховного суда выносить решение против законодательной и исполнительной власти, в то же время предоставляя законодателям решающие полномочия по назначению судей.
"Судебная реформа является краеугольным камнем последней администрации Нетаньяху, альянса с ультраортодоксальными и ультраправыми партиями, которые пришли к власти в конце декабря", - сказали журналисты.
- В ноябре 2022-го Нетаньяху официально вернулся на должность премьер-министра Израиля: группа партий, поддерживающих экс-премьера Беньямина Нетаньяху, получила 64 мандата, а группа фракций, составляющих коалицию - 51.
- 7 января тысячи жителей Израиля вышли на акцию протеста в столице, раздавались лозунги против правительства премьер-министра Нетаньяху .
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