Израильтяне слушают врачей, а не соцсети, - реаниматолог о вакцинации от COVID-19

Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



"В Израиле очень большое количество пожилых людей, как и молодежи. Люди слушают рекомендации врачей, потому что волнуются. В Израиле слушают врачей, а не Instagram или другие соцсети. Врачи у нас несут уголовную ответственность за то, что они говорят, то есть не что-нибудь, а людям сообщают то, что исследовано. А также QR-коды для молодежи. Не имеет значения, что говорить людям, но один из самых больших стимулов - эгоизм человека и то, что он не хочет для себя никаких ограничений комфорта", - отметил Брыль.



Врач объяснил, что в Израиле в последние дни растет количество новых случаев заражения штаммом "Омикрон" и что болеют невакцинированные граждане.



"В Израиле 80% людей, умерших от коронавирусной болезни COVID-19, были невакцинированы. В общей сложности у нас умерло чуть больше 8 тысяч человек. В пиковые дни в Израиле умирало 200 человек. Это было в пик, 2-3 дня было такое. А если бы не было вакцинации, у нас бы умирало гораздо больше граждан", - отметил Брыль.



Врач также рассказал, что в Израиле рекомендовано прививать бустерную дозу вакцины от COVID-19 через 4 месяца после прохождения курса вакцинации. А нужна бустерная доза для повышения количества нейтрализующих антител, для нейтрализации коронавируса, чтобы была снижена тяжелая заболеваемость.

Напомним, 4 января 2022 года министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ о введении третьей дополнительной прививки против COVID-19 для людей в возрасте 60+.