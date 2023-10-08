Израильтяне опустошают полки продуктовых магазинов, - СМИ

В то же время поступают многочисленные сигналы о том, что на полках не хватает продовольствия, а в кассы стоят большие очереди, передает "9 канал" (Израиль).

"Учитывая все, это происходит из-за того, что многие поставщики, находящиеся в южном регионе, включая промзоной Сдерота, сегодня не действуют, а народ активно закупается основным "военным" набором продуктов. В частности, покупатели сетуют на дефицит хлеба, яиц, минеральной воды, овощей-фруктов, птицы. Большая часть этих товаров поступает в магазины из южного региона", - говорится в сообщении.

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Кроме того, многие отмечают, что в супермаркетах сегодня практически нет арабских работников.