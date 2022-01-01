Израильтянам за 60 разрешили четвертую дозу COVID-вакцины

Правительство приняло это решение из-за распространения штамма "Омикрон", сообщает Еспресо.TV с ссылкой на Times of Israel .



Генеральный директор израильского Министерства здравоохранения Нахман Эш отметил, что четвертую дозу вакцины от коронавируса можно будет сделать через четыре месяца после третьей прививки.



Также в министерстве заявили, что вакцинация людей в гериатрических учреждениях введена "из-за опасений по поводу вспышек в таких учреждениях, а также из-за риска для здоровья и жизни жителей".



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Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц сказал, что официальные лица готовятся к более высокому уровню заражения, чем когда-либо ранее. Подобные беспокойства вызваны распространением штамма "Омикрон", подчеркнул чиновник.



"Мы готовились и тренировались заранее, и ситуация в Израиле намного лучше, чем в мире. Мы выиграли драгоценное время благодаря скорым и сбалансированным действиям, но это не значит, что мы можем расслабляться", - сказал Горовиц.





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