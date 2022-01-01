Израильтянам за 60 разрешили четвертую дозу COVID-вакцины
В Израиле людям со слабым иммунитетом и пожилым людям, проживающим в гериатрических учреждениях, начнут вводить четвертую дозу вакцин от коронавируса
Правительство приняло это решение из-за распространения штамма "Омикрон", сообщает Еспресо.TV с ссылкой на Times of Israel .
Генеральный директор израильского Министерства здравоохранения Нахман Эш отметил, что четвертую дозу вакцины от коронавируса можно будет сделать через четыре месяца после третьей прививки.
Также в министерстве заявили, что вакцинация людей в гериатрических учреждениях введена "из-за опасений по поводу вспышек в таких учреждениях, а также из-за риска для здоровья и жизни жителей".
Читайте на "Цензор.НЕТ" : Израиль протестировал новый препарат от коронавируса: 100% пациентов выздоровели
Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц сказал, что официальные лица готовятся к более высокому уровню заражения, чем когда-либо ранее. Подобные беспокойства вызваны распространением штамма "Омикрон", подчеркнул чиновник.
"Мы готовились и тренировались заранее, и ситуация в Израиле намного лучше, чем в мире. Мы выиграли драгоценное время благодаря скорым и сбалансированным действиям, но это не значит, что мы можем расслабляться", - сказал Горовиц.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 31.11
- Актуальное
- Важное