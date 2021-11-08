Израильскую NSO Group обвинили во взломе телефонов шестерых палестинских правозащитников
В понедельник, 8 ноября, специалисты правозащитных организаций по безопасности заявили, что обнаружили шпионское программное обеспечение компании NSO Group на телефонах шестерых палестинских правозащитников
Об этом сообщает Associated Press.
Часть активистов связана с группами, которые обвинил в терроризме министр обороны Израиля Бенни Ганц.
Первым шпионское программное обеспечение обнаружил исследователь Мохаммед аль-Маскати и сообщил об этом ирландской правозащитной организации Frontline Defenders.
После того как в середине октября были отмечены первые два вторжения, Бени Ганц объявил шесть правозащитных палестинских групп террористическими организациями.
Frontline Defenders и две палестинские группы заявили, что подозревают Израиль в новой атаке хакеров, а обвинения в терроризме назвали прикрытием.
Шпионское программное обеспечение Pegasus от израильской компании NSO Group с 2015 года использовалось против журналистов, правозащитников и политических диссидентов из разных стран, от Мексики до Саудовской Аравии.
Заражение телефона приложением Pegasus предоставляет доступ ко всей информации, сохраненной на устройстве, включая сообщения в реальном времени.
В ответ на обвинения в поставке хакерского программного обеспечения NSO Group заявила, что не раскрывает своих клиентов из соображений безопасности и продает свои услуги только правительственным учреждениям для использования против "серьезных преступлений и террора".
На минувшей неделе администрация президента США Джо Байдена включила NSO Group в черный список и ограничила доступ к их продуктам в стране.
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