Израильскую NSO Group обвинили во взломе телефонов шестерых палестинских правозащитников

Об этом сообщает Associated Press.



Часть активистов связана с группами, которые обвинил в терроризме министр обороны Израиля Бенни Ганц.



Первым шпионское программное обеспечение обнаружил исследователь Мохаммед аль-Маскати и сообщил об этом ирландской правозащитной организации Frontline Defenders.



После того как в середине октября были отмечены первые два вторжения, Бени Ганц объявил шесть правозащитных палестинских групп террористическими организациями.



Frontline Defenders и две палестинские группы заявили, что подозревают Израиль в новой атаке хакеров, а обвинения в терроризме назвали прикрытием.



Шпионское программное обеспечение Pegasus от израильской компании NSO Group с 2015 года использовалось против журналистов, правозащитников и политических диссидентов из разных стран, от Мексики до Саудовской Аравии.



Заражение телефона приложением Pegasus предоставляет доступ ко всей информации, сохраненной на устройстве, включая сообщения в реальном времени.



В ответ на обвинения в поставке хакерского программного обеспечения NSO Group заявила, что не раскрывает своих клиентов из соображений безопасности и продает свои услуги только правительственным учреждениям для использования против "серьезных преступлений и террора".



На минувшей неделе администрация президента США Джо Байдена включила NSO Group в черный список и ограничила доступ к их продуктам в стране.



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