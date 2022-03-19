Израильское общество в отличие от власти активно присоединяется к принятию беженцев, – украинская журналистка в Израиле
Ульяна Дрючкова убеждена, что официальная позиция Израиля относительно беженцев из Украины является несправедливой
"Многие израильтяне присоединяются к выходцам из Украины, диаспоре, чтобы помогать украинским беженцам", - подчеркнула она в эфире Espreso.TV.
Читайте также: Китай уже активизировался, - политолог-международник
Журналистка добавила: "Сейчас у Израиля есть две позиции: официальная и гражданская. У общества позиция четкая: с первого дня войны все помогают, собирают много гуманитарной помощи. Что касается официальной позиции Израиля – она очень впечатляет, мы с этим боремся. Сейчас украинцев пускают в Израиль, но с "боями". Труднее тем, кто не имеет родственников. Однако большинство беженцев вынуждены адвокаты, волонтеры отвоевывать".
Читайте также: Международный комитет Красного Креста разворачивает более активную работу в Украине, – вице-президент Красного Креста Украины
- Напомним, в Израиль не впустят только тех, кто раньше нарушал визовый режим, остальным въезд разрешат, об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное