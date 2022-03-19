Израильское общество в отличие от власти активно присоединяется к принятию беженцев, – украинская журналистка в Израиле

"Многие израильтяне присоединяются к выходцам из Украины, диаспоре, чтобы помогать украинским беженцам", - подчеркнула она в эфире Espreso.TV.



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Журналистка добавила: "Сейчас у Израиля есть две позиции: официальная и гражданская. У общества позиция четкая: с первого дня войны все помогают, собирают много гуманитарной помощи. Что касается официальной позиции Израиля – она очень впечатляет, мы с этим боремся. Сейчас украинцев пускают в Израиль, но с "боями". Труднее тем, кто не имеет родственников. Однако большинство беженцев вынуждены адвокаты, волонтеры отвоевывать".



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Напомним, в Израиль не впустят только тех, кто раньше нарушал визовый режим, остальным въезд разрешат, об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

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