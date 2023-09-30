Израильский военный эксперт объяснил, какие шансы имеет российское наступление

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Если россиянам сейчас более-менее хватает на оборону, то для наступления нужно гораздо больше, прежде всего вооружений и военной техники. Не факт, что они уже сейчас готовы к кампании. Тем более 18-я и 25-я армии РФ наспех бросаются на фронт на этапе обороны. Если в ближайшее время украинское наступление остановится, то не факт, что россияне физически будут способны перейти к массированному наступлению. На Купянском и Лиманском направлениях мы видели наступательные попытки россиян. Там у них довольно большая группировка, но мы не видели каких-то больших успехов российского наступления", – объяснил Гендельман.

По его словам, перспективы у российского наступления невелики.

"В плане перспектив российского наступления, то шансы у них невелики. Но для Украины проблема заключается в том, что она рассчитывала на успехи своего наступления. Поэтому увидим, когда наступление ВСУ закончится, где именно и чем, и какие будут достижения", - подчеркнул Гендельман.