Израильский военный эксперт объяснил, какие шансы имеет российское наступление
Израильский военный эксперт Давид Гендельман отметил, что армия РФ пока не готова к наступательной кампании
Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Эспрессо".
"Если россиянам сейчас более-менее хватает на оборону, то для наступления нужно гораздо больше, прежде всего вооружений и военной техники. Не факт, что они уже сейчас готовы к кампании. Тем более 18-я и 25-я армии РФ наспех бросаются на фронт на этапе обороны. Если в ближайшее время украинское наступление остановится, то не факт, что россияне физически будут способны перейти к массированному наступлению. На Купянском и Лиманском направлениях мы видели наступательные попытки россиян. Там у них довольно большая группировка, но мы не видели каких-то больших успехов российского наступления", – объяснил Гендельман.
По его словам, перспективы у российского наступления невелики.
"В плане перспектив российского наступления, то шансы у них невелики. Но для Украины проблема заключается в том, что она рассчитывала на успехи своего наступления. Поэтому увидим, когда наступление ВСУ закончится, где именно и чем, и какие будут достижения", - подчеркнул Гендельман.
- В последнее время российские войска снизили интенсивность наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако увеличили количество авиаударов.
- За сутки 29 сентября произошло 33 боевых столкновений, более 10 атак врага ВСУ отбили в районе Марьинки. Враг нанес 5 ракетных и 38 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из РСЗО
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