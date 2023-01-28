Израильский посол заявил, что помощи Украине больше, чем о ней известно
Посол Израиля в Германии Рон Просор подтвердил поддержку Израиля в войне России против Украины: он объяснил, почему общественность знает меньше об объемах помощи
Об этом посол Израиля в Германии заявил в интервью WAZ.
Рон Просор утверждал, что Израиль помогает Киеву "но за кулисами и гораздо больше, чем известно". Он объяснил это присутствием россиян в Сирии и наличием в России большого общества евреев:
"У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно прекращает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них - иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине".
- 13 января стало известно, что Израиль согласился передать Украине технологии разумного оповещения о ракетах и дронах, которые помогут в войне против России.
- 18 января министр обороны Резников говорил , что Украина пытается убедить Израиль покинуть политику нейтральности в условиях российско-украинской войны и начать сотрудничество, однако пока безуспешно.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообщался по телефону со своим израильским коллегой Эли Коэном, в том числе по наращиванию гуманитарной помощи нашей стране.
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