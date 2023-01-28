Израильский посол заявил, что помощи Украине больше, чем о ней известно

Об этом посол Израиля в Германии заявил в интервью WAZ.

Рон Просор утверждал, что Израиль помогает Киеву "но за кулисами и гораздо больше, чем известно". Он объяснил это присутствием россиян в Сирии и наличием в России большого общества евреев:

"У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно прекращает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них - иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине".