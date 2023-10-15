Израильский политолог назвал два возможных сценария участия Ирана в войне
Израильский политолог Зеев Ханин считает, что Иран может привлечь свою группу влияния на Западе, чтобы устроить террор против израильских институтов
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Сегодня у Ирана есть несколько опций. Во-первых, мобилизовать своих сторонников и сателлитов. Поскольку существует ряд шиитских группировок в Сирии, которые имеют проиранские настроения. Однако самое главное, что у Ирана есть мощная система влияния на Западе. Есть ряд групп их сторонников. Поэтому террор против израильских институтов, посольств, представительств и еврейских общин может быть одним из элементов войны против Израиля. Иран, по всей вероятности, может их задействовать. Именно поэтому Израилю приходится вести войну на всех фронтах", - пояснил Ханин.
По мнению политолога, западные спецслужбы должны помочь Израилю избежать террора против евреев на их территориях.
Сейчас в Израиле очень внимательно следят за северо-восточной частью страны. Там рассматривают разные сценарии развития событий, в том числе и вступление Ирана в эту войну. Также в Израиле прекрасно понимают, что их государство не только для израильтян, но и для всех евреев. мира. Поэтому Моссада и Шабака на все не хватит. Большую роль могут сыграть западные спецслужбы, чтобы помочь Израилю избежать террора против евреев по всему миру", - добавил он.
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