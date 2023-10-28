Израильский БПЛА предотвратил пуск противотанковых ракет из Ливана
28 октября ЦАХАЛ атаковал позиции террористов в Ливане, из которых должен был произойти пуск противотанковых ракет в сторону северного Израиля.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"Недавно террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты из Ливана в сторону северного Израиля, вблизи кибуца Ханита. БПЛА ЦАХАЛа поразил позицию", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Армии обороны Израиля также добавили видео атаки БПЛА на точку предполагаемого запуска ракет.
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