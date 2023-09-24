Израильские военные убили двух палестинцев во время рейда на лагерь беженцев на оккупированном Западном берегу

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудников экстренной службы и группировки "Хамас".

Во время налета израильских войск на лагерь Нур Шамс возле города Тулкарм произошла перестрелка с палестинскими бойцами, в результате чего погибли два палестинца, рассказал медик экстренной службы Наджиб Адеб.

Израиль заявил, что проводил контртеррористическую деятельность в лагере, демонтировали оперативный командный центр боевиков и обнаружили десятки взрывных устройств и компонентов для изготовления бомб.

"В ходе действий подозреваемые открыли огонь и бросали взрывные устройства в сторону открывших боевой огонь сил. Попадание обнаружено", - говорится в сообщении израильских военных.

Исламская группировка "Хамас" заявила, что один из убитых был в их составе, но о личности другого погибшего мужчины пока ничего неизвестно.

Израиль заявил, что их солдат получил ранение средней тяжести.

Днем в лагере Нур Шамс жители осмотрели дороги, инфраструктуру и здания, поврежденные во время операции, которая, по словам свидетелей, длилась около шести часов. Израильские военные сообщили, что специальные инженерные машины раскопали дороги в лагере и обнаружили множество скрытых бомб.

Военная операция в палестинском лагере в Дженнине

Армия Израиля 3 июля начала военную операцию в палестинском лагере в Дженнине на Западном берегу реки Иордан, нанеся многочисленные авиаудары по инфраструктуре.

В силах обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечают, что эти удары были нанесены по "инфраструктуре террористов в районе Дженина.

ЦАХАЛ нанес не менее 10 авиаударов, сотни солдат атаковали центр "командования и управления" боевиков, а также объекты по производству оружия и взрывчатых веществ.

"Мы не будем сидеть сложа руки, пока террористы продолжают наносить ущерб гражданскому населению, используя лагерь Дженин как укрытие", - заявили военные, добавив, что они будут бороться с оккупационными силами до последнего дыхания и пули.

На следующий день стало известно о 8 погибших бойцах и еще около 80 раненых.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал операцию Израиля "новым военным преступлением".

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд отметил, что находится в прямом контакте со всеми сторонами с целью срочной деэскалации ситуации в Дженине и обеспечения гуманитарного доступа.

Позже, 5 июля, израильские военные объявили о завершении одной из крупнейших военных операций за последние годы в районе Дженин на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

13 августа Израиль исключил возможность предоставления дипломатической базы в Иерусалиме для нового посланника Саудовской Аравии в палестинцы, назначение которого состоялось в то время, когда Вашингтон пытался установить официальные отношения Израиля с Эр-Риядом.