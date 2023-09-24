Израильские военные убили двух палестинцев во время рейда на лагерь беженцев на оккупированном Западном берегу
Утром 24 сентября израильские силы провели рейд на лагерь беженцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, во время которого убили двух палестинцев, в том числе бойца из исламистской группировки ХАМАС
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудников экстренной службы и группировки "Хамас".
Во время налета израильских войск на лагерь Нур Шамс возле города Тулкарм произошла перестрелка с палестинскими бойцами, в результате чего погибли два палестинца, рассказал медик экстренной службы Наджиб Адеб.
Израиль заявил, что проводил контртеррористическую деятельность в лагере, демонтировали оперативный командный центр боевиков и обнаружили десятки взрывных устройств и компонентов для изготовления бомб.
"В ходе действий подозреваемые открыли огонь и бросали взрывные устройства в сторону открывших боевой огонь сил. Попадание обнаружено", - говорится в сообщении израильских военных.
Исламская группировка "Хамас" заявила, что один из убитых был в их составе, но о личности другого погибшего мужчины пока ничего неизвестно.
Израиль заявил, что их солдат получил ранение средней тяжести.
Днем в лагере Нур Шамс жители осмотрели дороги, инфраструктуру и здания, поврежденные во время операции, которая, по словам свидетелей, длилась около шести часов. Израильские военные сообщили, что специальные инженерные машины раскопали дороги в лагере и обнаружили множество скрытых бомб.
Военная операция в палестинском лагере в Дженнине
Армия Израиля 3 июля начала военную операцию в палестинском лагере в Дженнине на Западном берегу реки Иордан, нанеся многочисленные авиаудары по инфраструктуре.
В силах обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечают, что эти удары были нанесены по "инфраструктуре террористов в районе Дженина.
ЦАХАЛ нанес не менее 10 авиаударов, сотни солдат атаковали центр "командования и управления" боевиков, а также объекты по производству оружия и взрывчатых веществ.
"Мы не будем сидеть сложа руки, пока террористы продолжают наносить ущерб гражданскому населению, используя лагерь Дженин как укрытие", - заявили военные, добавив, что они будут бороться с оккупационными силами до последнего дыхания и пули.
На следующий день стало известно о 8 погибших бойцах и еще около 80 раненых.
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал операцию Израиля "новым военным преступлением".
Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд отметил, что находится в прямом контакте со всеми сторонами с целью срочной деэскалации ситуации в Дженине и обеспечения гуманитарного доступа.
Позже, 5 июля, израильские военные объявили о завершении одной из крупнейших военных операций за последние годы в районе Дженин на оккупированном Западном берегу реки Иордан.
13 августа Израиль исключил возможность предоставления дипломатической базы в Иерусалиме для нового посланника Саудовской Аравии в палестинцы, назначение которого состоялось в то время, когда Вашингтон пытался установить официальные отношения Израиля с Эр-Риядом.
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