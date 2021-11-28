Израильские ученые знают, как через 2 секунды убить коронавирус, - Jerusalem Post
Особый вид радиации, известный как миллиметровые волны, может убить 99% коронавирусов и полиовирусов с поверхностей в течение двух секунд
К такому выводу пришли ученые из Университета Ариэль (Израиль). Результаты исследований могут иметь важное значение для решения проблемы дезинфекции среды и оборудования быстрым и эффективным способом, пишет The Jerusalem Post .
"Наша лаборатория сосредоточена на источниках электромагнитного излучения", – говорит профессор Моше Эйнат с кафедры электротехники и соавтор исследования, недавно опубликованного в журнале Environmental Chemistry Letters.
"Этот вид излучения работает в режиме миллиметровых волн, а это означает, что они имеют длину волны около трех миллиметров. Для сравнения, излучение от мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а от микроволновки - около 12 сантиметров", - пояснил он. .
Сейчас эта технология не может быть направлена на вирус в организме человека, "но она может быть очень полезна для помещений, оборудования и любых поверхностей, которые должны быть очищены от вируса и коронавируса", считает Эйнат.
В исследованиях также участвует молекулярный биолог Габи Герлиц.
По словам Гарлица, большое преимущество миллиметровых волн состоит в том, что они могут очень быстро дезинфицировать поверхность.
"Другие методы, которые сейчас используются для этой цели, как ультрафиолетовое излучение, занимают минуты, а иногда даже целый час, и, кроме того, они могут быть токсичными для людей, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным", - сказал он.
"Тогда как с помощью нашей техники мы уничтожили почти 99,9% вируса за две секунды", - подчеркнул Гарлиц.
При этом такое излучение очень мягко действует по отношению к поверхностям, не нагрев их и не воздействуя на них, поэтому его можно использовать на деликатных поверхностях, таких как электронное оборудование.
Ученые также попробовали ту же технологию с полиовирусом и получили схожие результаты.
"Мы хотели доказать, что метод работает с вирусами в целом", – сказал Гарлиц.
На будущее исследователи сосредоточены на применении данной техники для дезинфекции воды.
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