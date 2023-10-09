Израильские коммандос схватили заместителя палестинского комбрига. ХАМАС признал, что содержит 130 заложников, - Jerusalem Post
Армия обороны Израиля взяла в плен заместителя командира одной из бригад палестинской группировки ХАМАС
Об этом сообщает газета Jerusalem Post.
"Элитное подразделение ЦАХАЛа "Шайетет 13" задержало заместителя командующего южной военно-морской бригады ХАМАС Мухаммеда Абу Али, сообщили в ЦАХАЛ вечером в воскресенье (8 октября 2023 года)", - сказано в новости.
По данным издания, в настоящее время его допрашивают израильские военные.
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Кроме того, как пишет Jerusalem Post, появилась новая информация о количестве израильских заложников, содержащихся в Секторе Газа.
"По состоянию на вечер воскресенья, согласно заявлению чиновника ХАМАСа Мусы Абу Марзука, ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" содержат свыше 130 заложников", - отмечается в сообщении.
Днем власти Израиля заявляли о не менее 100 заложниках, незаконно этапированных с оккупированных палестинцами территорий в Сектор Газа.
- В субботу, 7 октября, полковник Армии обороны Израиля Йонатан Штайнберг, возглавлявший пехотную бригаду "Нахаль", был убит во время выполнения боевого задания.
- Также было сообщение от иорданского издания Al Bawaba о взятии палестинцами в плен израильского генерал-майора Нимрода Алони, который должен был возглавить вооруженное подполье в случае оккупации.
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