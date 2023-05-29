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Израильские боевые самолеты нанесли удары по военным объектам вблизи столицы Сирии

29 мая, 2023 понедельник
06:41
Мир

Израильские боевые самолеты обстреляли несколько военных объектов вблизи столицы Сирии Дамаска

Об этом пишет Синьхуа.

Отмечается, что в результате авиаударов были повреждены несколько сооружений, однако никто не погиб. По данным сирийской армии, несколько израильских ракет удалось перехватить силам противовоздушной обороны.

Напомним: с начала года Израиль уже 17 раз обстреливал Сирию, убив 48 военных и ранив 28.

Добавляется, что Израиль годами наносит удары по целям, которые называет поддерживаемыми Ираном боевиками шиитскими в Сирии, обстреливая аэропорты и военные базы, на которых якобы размещаются склады оружия и связанные с Ираном бойцы.

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Сирия
Израиль
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