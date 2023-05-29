Израильские боевые самолеты нанесли удары по военным объектам вблизи столицы Сирии
Израильские боевые самолеты обстреляли несколько военных объектов вблизи столицы Сирии Дамаска
Об этом пишет Синьхуа.
Отмечается, что в результате авиаударов были повреждены несколько сооружений, однако никто не погиб. По данным сирийской армии, несколько израильских ракет удалось перехватить силам противовоздушной обороны.
Напомним: с начала года Израиль уже 17 раз обстреливал Сирию, убив 48 военных и ранив 28.
Добавляется, что Израиль годами наносит удары по целям, которые называет поддерживаемыми Ираном боевиками шиитскими в Сирии, обстреливая аэропорты и военные базы, на которых якобы размещаются склады оружия и связанные с Ираном бойцы.
- 14 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил действия сил безопасности страны во время недавнего конфликта с террористической группировкой в секторе Газа, заявив о ликвидации верхушки "Исламского джихада".
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