Об этом пишет Reuters.

Перед рассветом в среду, 5 апреля, израильская полиция напала на десятки верующих в иерусалимской мечети Аль-Акса. По словам правоохранителей, это был ответ на беспорядки.

Палестинская организация Красный Полумесяц сообщила, что семеро палестинцев получили ранения от пуль с резиновыми наконечниками и побоев во время столкновений с израильской полицией.

"Я сидела на стуле и читала (Коран), - рассказала Reuters пожилая женщина у мечети, пытаясь отдышаться. "Они бросили светлошумовые гранаты, одна из них попала мне в грудь", - сказала она, плача.

Израильская полиция заявила, что была вынуждена войти в мечеть после того, как агитаторы в масках закрылись внутри мечети с фейерверками, палками и камнями.

Отмечается, что инцидент вызвал протесты по всему оккупированному Западному берегу реки Иордан, а израильские военные заявили, что девять ракет были выпущены из Газы в сторону страны.

"Насилие на оккупированном Западном берегу и в Иерусалиме резко возросло за последний год, и есть опасения, что напряженность может возрасти в этом месяце, поскольку мусульманский священный месяц Рамадан совпадает с иудейским Песахом и христианской Пасхой", - отметили журналисты.