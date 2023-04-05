Израильская полиция ворвалась в мечеть Аль-Акса: во время столкновений семеро палестинцев получили ранения
Полиция в Израиле напала на десятки верующих в иерусалимской мечети Аль-Акса, сообщается о семи раненых палестинцах. Также по стране запустили ракеты из Газы
Об этом пишет Reuters.
Перед рассветом в среду, 5 апреля, израильская полиция напала на десятки верующих в иерусалимской мечети Аль-Акса. По словам правоохранителей, это был ответ на беспорядки.
Палестинская организация Красный Полумесяц сообщила, что семеро палестинцев получили ранения от пуль с резиновыми наконечниками и побоев во время столкновений с израильской полицией.
"Я сидела на стуле и читала (Коран), - рассказала Reuters пожилая женщина у мечети, пытаясь отдышаться. "Они бросили светлошумовые гранаты, одна из них попала мне в грудь", - сказала она, плача.
Израильская полиция заявила, что была вынуждена войти в мечеть после того, как агитаторы в масках закрылись внутри мечети с фейерверками, палками и камнями.
Отмечается, что инцидент вызвал протесты по всему оккупированному Западному берегу реки Иордан, а израильские военные заявили, что девять ракет были выпущены из Газы в сторону страны.
"Насилие на оккупированном Западном берегу и в Иерусалиме резко возросло за последний год, и есть опасения, что напряженность может возрасти в этом месяце, поскольку мусульманский священный месяц Рамадан совпадает с иудейским Песахом и христианской Пасхой", - отметили журналисты.
- Напомним, в Израиле с января продолжаются протесты: правительственная инициатива судебной реформы парализовала страну и вывела Израиль в топ мировых новостей: детали читайте в обзоре Эспрессо.
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