Израильская полиция опечатала дом нападающего на синагогу в Иерусалиме
Израильская полиция в воскресенье, 29 января, в восточном Иерусалиме опечатала металлическими пластинами дом палестинского нападающего, который в пятницу вечером открыл стрельбу в синагоге и застрелил семерых человек и еще троих ранил
Об этом сообщает издание AP .
Стало известно, что согласно решению правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, правоохранители установили и заварили металлические пластины на окнах и входной двери дома палестинца.
Выступая перед членами кабинета министров в воскресенье утром, Нетаньяху заявил, что "мы опечатали дом террориста, совершившего ужасное нападение в Иерусалиме, и его дом будет снесен".
"Мы не стремимся к эскалации, но мы готовы к любому сценарию. Наш ответ терроризма - это тяжелая рука и сильный, быстрый и точный ответ", - сказал он.
Полиция сообщила, что нападающий, идентифицированный как 21-летний житель Восточного Иерусалима, был убит в перестрелке с офицерами после побега с места происшествия в преимущественно ультраортодоксальном восточном иерусалимском поселении Неве Яаков.
- Напомним, вечером 27 января по меньшей мере семь человек погибли и еще трое получили ранения в результате теракта в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.
- 28 января в городе Давида, Иерусалим, произошла стрельба : из-за предполагаемого террористического акта двое мужчин получили ранения.
- Посольство Украины в Государстве Израиль сообщило , что в результате теракта в Иерусалиме погибла гражданка Украины.
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