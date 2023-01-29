Израильская полиция опечатала дом нападающего на синагогу в Иерусалиме

Об этом сообщает издание AP .

Стало известно, что согласно решению правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, правоохранители установили и заварили металлические пластины на окнах и входной двери дома палестинца.

Выступая перед членами кабинета министров в воскресенье утром, Нетаньяху заявил, что "мы опечатали дом террориста, совершившего ужасное нападение в Иерусалиме, и его дом будет снесен".

"Мы не стремимся к эскалации, но мы готовы к любому сценарию. Наш ответ терроризма - это тяжелая рука и сильный, быстрый и точный ответ", - сказал он.

Полиция сообщила, что нападающий, идентифицированный как 21-летний житель Восточного Иерусалима, был убит в перестрелке с офицерами после побега с места происшествия в преимущественно ультраортодоксальном восточном иерусалимском поселении Неве Яаков.

Напомним, вечером 27 января по меньшей мере семь человек погибли и еще трое получили ранения в результате теракта в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.

28 января в городе Давида, Иерусалим, произошла стрельба : из-за предполагаемого террористического акта двое мужчин получили ранения.

Посольство Украины в Государстве Израиль сообщило , что в результате теракта в Иерусалиме погибла гражданка Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb