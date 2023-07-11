Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение "Израильская модель" гарантий безопасности для Украины
OPINION

"Израильская модель" гарантий безопасности для Украины

Константин Елисеев
11 июля, 2023 вторник
16:00
Мнение

Этот вариант гарантий безопасности Украины все чаще звучит в публичных заявлениях и комментариях западных политиков и экспертов как в виде альтернативы полноправному членству Украины в НАТО, так и определенного переходного этапа на пути вступления в Альянс

Комментарии президента США Джозефа Байдена перед визитом в Вильнюс на Саммит НАТО показали, что в настоящее время Вашингтон не одобрил четкую позицию относительно неотвратимости членства Украины в НАТО и склонен рассматривать "израильскую модель" как поиск очередной "альтернативы".

Согласно видению Белого дома, двусторонние гарантии безопасности будут открывать путь к предоставлению США Украине "различных форм военной помощи, разведки и обмена информацией, киберподдержки и других форм материальной поддержки, чтобы Украина могла защитить себя и сдержать будущую агрессию". При этом, в информационном пространстве говорят о том, что Байден имел в виду применение "израильской модели" пока продолжается война, однако, возможно и из-за оговорки, президент США четко подчеркнул, что такие гарантии безопасности Украина может получить "если будет прекращение огня, если будет мирное соглашение". Классический дипломатический подход предполагает получение толкования этих слов президента США, ведь речь шла о членстве в НАТО после победы, а не только гарантии безопасности.

Читайте также: Вечная война

В то же время, Украина уже получает аналогичный объем и формы помощи со стороны союзников, но позволяет ли это утверждать о приближении нашей победы и недопущении новой российской агрессии?

Нет сомнения, что во время пребывания в Вильнюсе президент Украины будет обсуждать эту модель гарантий с евроатлантическими визави и потому от позиции украинских властей во многом будет зависеть и ее содержание.

Среди принципиальных слабых мест "израильских" гарантий есть отсутствие четкой увязки с членством в НАТО, сохранение зависимости от внутриполитической конъюнктуры в странах-гарантах, в частности США, поскольку  потребуется одобрение финансовых ассигнований Конгрессом и национальными парламентами, сохранение философии "помощи в лучшей готовности к войне", а не "гарантирование мира", что не способствует повышению инвестиционного потенциала и более быстрому возвращению украинских граждан, оказавшихся за границей в результате войны, в Украину.

Кроме того, эта модель не предполагает сохранение мощного санкционного режима против страны-агрессора, которая использует любое временное перемирие для переоснащения и подготовки к новой агрессивной войне и уничтожению украинской государственности.

Следует помнить, что успех "израильской модели" стал возможным в том числе из-за наличия в распоряжении ядерного оружия. Также следует учитывать и специфичность, а следовательно и отличие от украинского контекста географических, территориальных условий, масштабов государства, масштабов угрозы и уникальности врагов.

Могла бы защитить Израиль "израильская модель гарантий безопасности" от российского вторжения? Лучшим риторическим ответом на этот вопрос является сдержанная позиция израильских властей относительно предоставления летального оружия Украине.

Читайте также: Об Украине без Украины шепотом и вслух

И еще один риторический вопрос для наших партнеров: чувствовали бы вы – в Берлине, Париже, Риме, Будапеште – свою страну в безопасности без членства в НАТО, но с гарантиями, которые предлагаете Украине?

Следовательно, не стоит искать альтернативы  и в нынешних условиях. С точки зрения наилучших интересов Украины в условиях долгосрочной российской угрозы нужны не "гарантии безопасности от НАТО", а "гарантии членства в НАТО". Израильская модель работает исключительно в реалиях Израиля. Любые другие модели должны быть "украинскими" и четко вести к реализации этой стратегической цели.

Такая "украинская модель" гарантий безопасности должна базироваться на пяти столпах: четкая увязка с членством в НАТО, включая статью 5; юридически обязующая форма для стран-гарантов; сохранение санкций против агрессора для невозврата к "делам как всегда"; акцент на помощи в развитии украинского военно-промышленного комплекса западного образца; соразмерность западной помощи масштабам угроз, масштабам Украины, масштабам врага.

Украина должна стать не буфером безопасности Европы вне НАТО, а частью Объединенной Европы и мощным членом Североатлантического альянса. В это время можно говорить об окончательной победе Украины.

Источник

Об авторе: украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
Израиль
Война с Россией
НАТО
США
Читайте также:
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
12 июля, 2023 среда
Германия заявила о новой находке при расследовании взрывов на "Северных потоках"
Дмитро Медведєв
12 июля, 2023 среда
Медведев отреагировал на первый день саммита НАТО: предсказывает Третью мировую войну
Нічна атака на Київ 13 липня
13 июля, 2023 четверг
Ночная атака на Украину: в Киеве и Николаевской области повреждения от падения обломков, есть погибший и пострадавшие
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.7
    Покупка 36.7
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.55
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
13 июля
13:09
В США выдра атакует серферов и ворует их доски
12:52
Нардепка от запрещенной ОПЗЖ Плачкова составляет мандат
12:48
Интервью Дэвида Леттермана с Зеленским номинировали на премию "Эмми"
12:48
Обновлено
"Украина получит F-16 по графику": Кулеба ответил на заявление Лаврова об "угрозе со стороны Запада в ядерной сфере"
12:34
Оккупанты скрыто перевозят боеприпасы через Крым в гражданских грузовиках, - движение "Атеш"
12:18
В Купянске СБУ задержала чиновницу-коллаборантку, возглавлявшую "управление финансов" оккупантов
12:17
РПЦ снова готовит незаконную передачу украинских пленных в Венгрию, - СМИ
12:13
Обновлено
В Черном море выросло количество ракетоносителей РФ: имеют суммарный залп в 20 "калибров"
12:04
OPINION
Пирров провал?
11:53
Google Bard
В Украине заработал чатбот от Google на основе ИИ
11:42
Эксклюзив
Пока нет ощущения триумфа: руководительница Музея кино о решении суда по реорганизации Довженко-Центра
11:21
В РФ отстранили командира 58 армии Попова – якобы за доклад о реальных проблемах России на фронте
11:18
USAID АГРО предоставит украинским фермерам минудобрения для осенней посевной
11:16
Оккупанты изолировали поселок Пришиб на Запорожье, росгвардейцы ищут корректировщиков, – мэр Мелитополя
11:16
Новости компаний
Скорей бы сентябрь: мир ждет презентацию iPhone 15
11:04
Партнерский материал
Кейс Крайстчерча: разрушенный землетрясением город, судьбу которого отдали в руки местных жителей
10:57
Белый дом продлил санкции против России и Ирана из-за неправомерных задержаний американцев
10:40
Инфографика
Курс валют 13 июля: евро немного подорожал
10:36
Разведка Британии объяснила, какой тактики придерживались кадыровцы под Марьинкой
10:27
Обзор
Байден готовит НАТО к продолжительному конфликту с РФ, а Балтийское море становится озером Альянса. Акценты мировых СМИ 13 июля
10:15
В сутки российская армия атаковала 12 регионов Украины: по меньшей мере 13 пострадавших и 2 погибших
10:10
Алексей Данилов
"Важно, что страны-владельцы ядерного оружия будут оказывать помощь": Данилов о гарантиях безопасности G7 для Украины
10:04
Эксклюзив
Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в Донецкой области, однако понесли потери, - Генштаб ВСУ
Враг снизил активность на Горловском направлении, - боец ВСУ
10:00
OPINION
У Украины есть основания критиковать НАТО
09:56
Макрону отправили письмо с человеческим пальцем внутри, - СМИ
09:23
Инфографика
РФ потеряла 510 солдат, 26 БПЛА и 9 боевых бронемашин в сутки, - Генштаб ВСУ
09:20
ВСУ продвигаются по Бахмутскому и Запорожскому направлениям, РФ применяет резервы и перемещает войска, – Генштаб
08:58
Эксклюзив
В Мариуполе и районе выросло количество российских военных, - Андрющенко
08:57
Обновлено
Ночная атака на Украину: в Киеве и Николаевской области повреждения от падения обломков, есть погибший и пострадавшие
08:56
Украинские силы ударили по казарме кадыровцев в Мариуполе, - Андрющенко
08:46
Обновлено
Число пострадавших в результате взрыва в Запорожье 12 июля возросло до 20
08:23
Силы ПВО за ночь сбили все воздушные цели врага: 20 ударных дронов и 2 "калибра"
08:16
"Провоцируете наихудшую войну в Европе за 80 лет": Джонсон предостерег США от "усталости от Украины"
08:16
Инфографика
Дальнобойные ракеты SCALP: технические характеристики и как они помогут Украине на фронте
08:04
OPINION
Гарантии безопасности или Будапешт 2.0?
07:55
На аукцион в Нью-Йорке выставили останки доисторической морской рептилии
07:24
Эстония поддержала предоставление американских кассетных боеприпасов Украине
07:00
Анонс
Свитолина - Вондроушова: где и когда смотреть исторический матч украинки в полуфинале Уимблдона
06:54
КНДР провела испытания ракет
Северная Корея вторично запустила межконтинентальную баллистическую ракету
06:30
В Перу археологи обнаружили 3000-летний "проход кондора" на месте храма
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV