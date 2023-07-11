Комментарии президента США Джозефа Байдена перед визитом в Вильнюс на Саммит НАТО показали, что в настоящее время Вашингтон не одобрил четкую позицию относительно неотвратимости членства Украины в НАТО и склонен рассматривать "израильскую модель" как поиск очередной "альтернативы".

Согласно видению Белого дома, двусторонние гарантии безопасности будут открывать путь к предоставлению США Украине "различных форм военной помощи, разведки и обмена информацией, киберподдержки и других форм материальной поддержки, чтобы Украина могла защитить себя и сдержать будущую агрессию". При этом, в информационном пространстве говорят о том, что Байден имел в виду применение "израильской модели" пока продолжается война, однако, возможно и из-за оговорки, президент США четко подчеркнул, что такие гарантии безопасности Украина может получить "если будет прекращение огня, если будет мирное соглашение". Классический дипломатический подход предполагает получение толкования этих слов президента США, ведь речь шла о членстве в НАТО после победы, а не только гарантии безопасности.

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В то же время, Украина уже получает аналогичный объем и формы помощи со стороны союзников, но позволяет ли это утверждать о приближении нашей победы и недопущении новой российской агрессии?

Нет сомнения, что во время пребывания в Вильнюсе президент Украины будет обсуждать эту модель гарантий с евроатлантическими визави и потому от позиции украинских властей во многом будет зависеть и ее содержание.

Среди принципиальных слабых мест "израильских" гарантий есть отсутствие четкой увязки с членством в НАТО, сохранение зависимости от внутриполитической конъюнктуры в странах-гарантах, в частности США, поскольку потребуется одобрение финансовых ассигнований Конгрессом и национальными парламентами, сохранение философии "помощи в лучшей готовности к войне", а не "гарантирование мира", что не способствует повышению инвестиционного потенциала и более быстрому возвращению украинских граждан, оказавшихся за границей в результате войны, в Украину.

Кроме того, эта модель не предполагает сохранение мощного санкционного режима против страны-агрессора, которая использует любое временное перемирие для переоснащения и подготовки к новой агрессивной войне и уничтожению украинской государственности.

Следует помнить, что успех "израильской модели" стал возможным в том числе из-за наличия в распоряжении ядерного оружия. Также следует учитывать и специфичность, а следовательно и отличие от украинского контекста географических, территориальных условий, масштабов государства, масштабов угрозы и уникальности врагов.

Могла бы защитить Израиль "израильская модель гарантий безопасности" от российского вторжения? Лучшим риторическим ответом на этот вопрос является сдержанная позиция израильских властей относительно предоставления летального оружия Украине.

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И еще один риторический вопрос для наших партнеров: чувствовали бы вы – в Берлине, Париже, Риме, Будапеште – свою страну в безопасности без членства в НАТО, но с гарантиями, которые предлагаете Украине?

Следовательно, не стоит искать альтернативы и в нынешних условиях. С точки зрения наилучших интересов Украины в условиях долгосрочной российской угрозы нужны не "гарантии безопасности от НАТО", а "гарантии членства в НАТО". Израильская модель работает исключительно в реалиях Израиля. Любые другие модели должны быть "украинскими" и четко вести к реализации этой стратегической цели.

Такая "украинская модель" гарантий безопасности должна базироваться на пяти столпах: четкая увязка с членством в НАТО, включая статью 5; юридически обязующая форма для стран-гарантов; сохранение санкций против агрессора для невозврата к "делам как всегда"; акцент на помощи в развитии украинского военно-промышленного комплекса западного образца; соразмерность западной помощи масштабам угроз, масштабам Украины, масштабам врага.

Украина должна стать не буфером безопасности Европы вне НАТО, а частью Объединенной Европы и мощным членом Североатлантического альянса. В это время можно говорить об окончательной победе Украины.

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Об авторе: украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

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