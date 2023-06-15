Израильская компания создала новейшую систему перехвата гиперзвуковых ракет

Об этом сообщает The Times of Israel.

Sky Sonic, разрабатываемую в течение трех лет, представят на Парижском авиасалоне на фоне недавнего заявления Ирана о создании гиперзвуковой ракеты. Представители Rafael заявили о получении разрешения министерства обороны на демонстрацию системы.

Свою разработку компания называет "большим технологическим скачком в гиперзвуковой противоракетной обороне".

"Разработанный с исключительной маневренностью и высокоскоростными возможностями, Sky Sonic с непревзойденной точностью и незаметностью эффективно нейтрализует гиперзвуковые ракеты, двигающиеся со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука", - утверждает Rafael.

Компания не называет сроков готовности ракеты к использованию, но заявляет, что первые испытательные полеты проведет в ближайшее время.

Председатель правления Rafael Юваль Штайниц сказал журналистам, что компания несколько лет назад обнаружила потенциальную угрозу гиперзвуковых ракет и приступила к исследованиям и разработкам.

"Мы следим за развитием событий и угрозами, возникающими в текущем контексте безопасности, и разрабатываем самые современные системы защиты", - сказал Штайниц.

Руководитель Rafael отметил, что бороться с гиперзвуковыми ракетами может и система противовоздушной обороны средней дальности David Sling, которую уже используют израильские военные, но новая система разработана специально для противодействия этой угрозе.

"Проект Sky Sonic - это инновационная, уникальная разработка в своем роде для противодействия угрозе гиперзвукового оружия", - сказал Штайниц.

Задача Sky Sonic - перехватывать гиперзвуковые угрозы в диапазоне высоты 20-70 км, где вражеская ракета, вероятно, будет маневрировать во избежание уничтожения средствами ПВО. Представители Rafael утверждают, что интерес к Sky Sonic проявили США.

Rafael является одним из ведущих израильских военных подрядчиков, который помогает разрабатывать в том числе систему противовоздушной обороны малой дальности "Железный купол" и высокоточную ракету Spike.

Издание отмечает, что сейчас разрабатывается лазерная система перехвата "Железный луч".

Ранее Россия позиционировала свою ракету "Кинжал" как гиперзвуковую, которую невозможно перехватить современными средствами ПВО, однако украинские военные смогли сбивать эти ракеты американскими системами Patriot.