Об этом сообщает Vesty.co.il.

Известно, что беспилотники модели Маоз считаются дронами-камикадзе, способными нести небольшой заряд взрывчатки и точечно поражать заданную цель.

Издание отмечает, что бойцы спецподразделений "Дувдеван" и "Маглан" применяли их в Дженнине для удара по объектам террористов в районе местного лагеря беженцев.

В течение двухдневной операции было запущено шесть дронов "Маоз" для атаки штаба и надзорного пункта боевиков, в которых были спрятаны десятки зарядов взрывчатки.

В частности, в ЦАХАЛИ отмечают эффективность дронов для безопасного подрыва складов оружия и взрывчатки и намерены в дальнейшем использовать их также для точечных ликвидаций террористов.

Дроны "Маоз" способны тихо передвигаться внутри зданий или узкими улицами, взрываться возле указанных для них объектов, не подвергая риску солдат ЦАХАЛ.

Военная операция в лагере Дженина

Армия Израиля 3 июля начала военную операцию в палестинском лагере в Дженнине на Западном берегу реки Иордан, нанеся многочисленные авиаудары по инфраструктуре.

В силах обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечают, что эти удары были нанесены по "инфраструктуре террористов в районе Дженина".

ЦАХАЛ нанес не менее 10 авиаударов, сотни солдат атаковали центр "командования и управления" боевиков, а также объекты по производству оружия и взрывчатых веществ.

"Мы не будем сидеть сложа руки, пока террористы продолжают наносить ущерб гражданскому населению, используя лагерь Дженин как укрытие", - заявили военные, добавив, что они будут бороться с оккупационными силами до последнего дыхания и пули.

На следующий день стало известно о 8 погибших бойцах и еще около 80 раненых.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал операцию Израиля "новым военным преступлением".

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд отметил, что находится в прямом контакте со всеми сторонами с целью срочной деэскалации ситуации в Дженине и обеспечения гуманитарного доступа.

Позже, 5 июля, израильские военные объявили о завершении одной из крупнейших военных операций за последние годы в районе Дженин на оккупированном Западном берегу реки Иордан.