Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Израильская армия впервые применила дроны-камикадзе "Маоз" отечественного производства

Израильская армия впервые применила дроны-камикадзе "Маоз" отечественного производства

7 июля, 2023 пятница
10:32
Мир

Израильская армия впервые применила боевые дроны "Маоз" производства израильского концерна военной промышленности Рафаэль во время антитеррористического рейда в Дженнине

Об этом сообщает Vesty.co.il.

Известно, что беспилотники модели Маоз считаются дронами-камикадзе, способными нести небольшой заряд взрывчатки и точечно поражать заданную цель.

Издание отмечает, что бойцы спецподразделений "Дувдеван" и "Маглан" применяли их в Дженнине для удара по объектам террористов в районе местного лагеря беженцев.

В течение двухдневной операции было запущено шесть дронов "Маоз" для атаки штаба и надзорного пункта боевиков, в которых были спрятаны десятки зарядов взрывчатки.

В частности, в ЦАХАЛИ отмечают эффективность дронов для безопасного подрыва складов оружия и взрывчатки и намерены в дальнейшем использовать их также для точечных ликвидаций террористов.

Дроны "Маоз" способны тихо передвигаться внутри зданий или узкими улицами, взрываться возле указанных для них объектов, не подвергая риску солдат ЦАХАЛ.

Военная операция в лагере Дженина

Армия Израиля 3 июля начала военную операцию в палестинском лагере в Дженнине на Западном берегу реки Иордан, нанеся многочисленные авиаудары по инфраструктуре.

В силах обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечают, что эти удары были нанесены по "инфраструктуре террористов в районе Дженина".

ЦАХАЛ нанес не менее 10 авиаударов, сотни солдат атаковали центр "командования и управления" боевиков, а также объекты по производству оружия и взрывчатых веществ.

"Мы не будем сидеть сложа руки, пока террористы продолжают наносить ущерб гражданскому населению, используя лагерь Дженин как укрытие", - заявили военные, добавив, что они будут бороться с оккупационными силами до последнего дыхания и пули.

На следующий день стало известно о 8 погибших бойцах и еще около 80 раненых.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал операцию Израиля "новым военным преступлением".

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд отметил, что находится в прямом контакте со всеми сторонами с целью срочной деэскалации ситуации в Дженине и обеспечения гуманитарного доступа.

Позже, 5 июля, израильские военные объявили о завершении одной из крупнейших военных операций за последние годы в районе Дженин на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

оружие
Израиль
Военные новости
Читайте также:
гроза
5 июля, 2023 среда
Грозы, шквалы и ливни или жара до +37 °C: синоптик Наталья Диденко о погоде на 6 июля
6 июля, 2023 четверг
Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы
6 июля, 2023 четверг
"Черное зерно": в Украине расследуют деятельность сотен компаний, продававших продукцию на миллионы евро в ЕС
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.67
    Покупка 36.67
    Продажа 37.41
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.14
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
7 июля
10:56
В течение июня украинцы приобрели наибольшее за последние 10 месяцев количество подержанных легковушек
10:55
О трансформации украинцев в героев: в Киеве представили фильм, который покажут в Париже и Берлине
10:48
"Алгоритм действий полностью отработан": в полиции рассказали о мерах безопасности для Киевской ГЭС
10:32
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Один кассетный боеприпас заменяет 10–15 обычных, - Згурец
10:26
РФ ежемесячно выпускает по Украине в среднем сто ракет, – Игнат
10:25
РФ создала новую группировку флота в Азовском море: разведка Британии назвала цель
10:19
Совет ЕС и Европарламент договорились увеличить производство ракет и боеприпасов
10:07
OPINION
Русским быть легко. Не будь, как русский
10:06
Уникальная тысяча рамок Бенкси со штемпелем: Укрпочта объявила аукцион
10:03
Новости компаний
Группа Ferrexpo увеличила производство окатков на 18% во ІІ квартале 2023 года
09:53
Pepsi
PepsiCo, Mars и Mondelez получили рекордную прибыль в России в прошлом году
09:50
Украина подала запрос на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству
09:47
Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа
09:45
Обновлено
Враг атаковал Днепропетровщину и Николаевщину "шахедами", двое погибших. Ночная атака по Украине
09:23
ISW: Лукашенко дистанцируется от соглашения, заключенного между Кремлем и Пригожиным
09:23
ветер
На Черниговщине в результате непогоды повреждены около сотни ЛЭП: более 200 населенных пунктов без света
08:59
Китай запретил импорт продуктов из десяти регионов Японии: в чем причина
08:41
"Это нарушение Конвенции о всемирном наследии": в ЮНЕСКО осудили ракетную атаку по Львову 6 июля
08:38
За сутки Россия потеряла в Украине 510 солдат, 2 танка и 7 крылатых ракет, - Генштаб ВСУ
08:36
Обновлено
Ракетная атака по Львову 6 июля: поисково-спасательные работы завершились, погибли 10 человек
08:23
Ночью силы ПВО уничтожили 12 из 18 "шахедов"
08:05
OPINION
А что там с ленд-лизом?
07:49
На Лиманском направлении враг пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций недалеко от Кармазиновки, на фронте произошло 30 боевых столкновений
07:24
Зеленский раскритиковал президента Болгарии за пророссийскую позицию по войне в Украине
06:38
Россия должна немедленно вывести свои войска из ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины, - США в ОБСЕ
06:27
Астероид в 268 метров пролетит мимо Земли
06:04
Обновлено
NBC: Лавров провел с эксчиновниками США тайные переговоры об условиях прекращения войны в Украине. В Госдепе отреагировали
05:07
Сотни вагнеровцев вылетели из ЦАР в Москву, - Jeune Afrique
04:32
Самый дорогой вратарь Украины договорился о 5-летнем контракте с "Интером", - СМИ
03:29
В госдепе США отреагировали на российский удар по Львову
02:59
Защищая Украину погиб 19-летний ватерполист
02:11
Оккупанты заставляют крымских студентов подписывать повестки: шантажируют результатами экзаменов
01:48
Обновлено
Зеленский прибыл в Чехию и встретился с президентом Павелом. Подробности
01:47
В Украине появится новый спортивный телеканал
01:18
Зеленский: Нам нужен четкий сигнал того, что Украина будет в НАТО, а не просто "дверь открыта"
01:00
Гроза в Киевской области: в Борисполе разрушения, а жители пригорода столицы массово жалуются на испорченную технику
00:52
Резников сообщил о продуктивном разговоре с Остином и пообещал хорошие новости
00:33
Зеленский Эрдоган
Зеленский рассказал, какие темы обсудит во время встречи с президентом Турции Эрдоганом
00:28
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 6 июля
00:12
Украина накопила рекордный уровень золотовалютных резервов, - НБУ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV