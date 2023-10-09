Израильская армия сообщила о возобновлении контроля над всеми городами

Об этом сообщает Нaaretz.

Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что "контроль был достигнут во всех населенных пунктах, но в этом районе все еще могут быть террористы".

По его словам, танки и самолеты будут охранять бреши в границе. Эвакуация жителей приграничных районов Газы почти завершена, однако Сдерот пока не будет эвакуирован.

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Хагари добавил, что было призвано 300 000 армейских резервистов, что делает этот призыв "самым большим и быстрым за всю историю Израиля". Кроме того, он подтвердил, что из Газы по Израилю было выпущено 4400 ракет.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский Джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского Джихада на территорию Израиля.

В ночь на 9 октября вооруженные силы Израиля атаковали Сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС.