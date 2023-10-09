Израильская армия сообщила о возобновлении контроля над всеми городами
Армия Израиля вернула под контроль все районы на короне с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС
Об этом сообщает Нaaretz.
Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что "контроль был достигнут во всех населенных пунктах, но в этом районе все еще могут быть террористы".
По его словам, танки и самолеты будут охранять бреши в границе. Эвакуация жителей приграничных районов Газы почти завершена, однако Сдерот пока не будет эвакуирован.
Читайте также: ХАМАС напал на Израиль. Нетаньяху объявил о войне. Хронология событий
Хагари добавил, что было призвано 300 000 армейских резервистов, что делает этот призыв "самым большим и быстрым за всю историю Израиля". Кроме того, он подтвердил, что из Газы по Израилю было выпущено 4400 ракет.
События в Израиле
Утром в субботу, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.
Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский Джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.
Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского Джихада на территорию Израиля.
В ночь на 9 октября вооруженные силы Израиля атаковали Сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.16
- EUR Покупка 39.7Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное