Израиль заявил об успешном испытании противоракет "Хэц-3"

Об этом сообщает The Jerusalem Post.



Уточняется, что испытание прошло при содействии израильского оборонного ведомства, армии обороны Израиля и Агентства противоракетной обороны США.



Во время испытания радарная система "Хец" зафиксировала цель, данные были переданы на пункт контроля, на котором после выполненного анализа был составлен план действий и пуск двух противоракет "Хец-3" по внеатмосферной цели.



"Успех этого испытания является краеугольным камнем для оперативных возможностей Израиля по самозащите от существующих и растущих угроз в регионе", - прокомментировало это испытание Минобороны Израиля.



Глава Израильской аэрокосмической индустрии Боаз Леви в свою очередь сообщил, что во время испытания системы был собран большой объем материала, который поможет разработкам технологий в будущем.



"И Израиль, и США продолжают выражать обеспокоенность по поводу того, что несмотря на критику со стороны международного сообщества, Иран продолжает разрабатывать ядерную и ракетную программы", - отмечает The Jerusalem Post.

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