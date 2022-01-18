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Израиль заявил об успешном испытании противоракет "Хэц-3"

18 января, 2022 вторник
17:35
Мир

В Израиле во вторник, 18 января, выполнено успешное испытание по перехвату воздушной цели с использованием ракеты "Хец-3"

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Уточняется, что испытание прошло при содействии израильского оборонного ведомства, армии обороны Израиля и Агентства противоракетной обороны США.

Во время испытания радарная система "Хец" зафиксировала цель, данные были переданы на пункт контроля, на котором после выполненного анализа был составлен план действий и пуск двух противоракет "Хец-3" по внеатмосферной цели.

"Успех этого испытания является краеугольным камнем для оперативных возможностей Израиля по самозащите от существующих и растущих угроз в регионе", - прокомментировало это испытание Минобороны Израиля.

Глава Израильской аэрокосмической индустрии Боаз Леви в свою очередь сообщил, что во время испытания системы был собран большой объем материала, который поможет разработкам технологий в будущем.

"И Израиль, и США продолжают выражать обеспокоенность по поводу того, что несмотря на критику со стороны международного сообщества, Иран продолжает разрабатывать ядерную и ракетную программы", - отмечает The Jerusalem Post.

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