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Израиль заявил об отсутствии производственных возможностей для поставки Украине средств ПВО

9 ноября, 2022 среда
16:26
война с Россией

У Израиля нет достаточных производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки Украине систем противовоздушной обороны

Об этом сказал министр обороны Израиля Бени Ганц, передает The Jerusalem Post.

"Очевидно, что даже если мы решим изменить нашу политику по поставкам вооружения Украине, невозможно опустошить наши запасы систем противовоздушной обороны", - подчеркнул Ганц.

Министр в очередной раз заявил, что Израиль продолжит поставлять Украине гуманитарную помощь и медицинское оборудование, но не летальное вооружение.

"Мы проверяем каждый день, что может быть сделано и как мы можем расширить нашу помощь, но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО", - добавил чиновник.

  • Израильский военный, майор ЦАХАЛ Виктор Верцнер в эфире "Еспресо" в июне выразил мнение , что система ПВО "Железный купол" не будет эффективной для Украины, поскольку может решать только локальные задачи.

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