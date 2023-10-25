Израиль заявил о намерении отказать в визах представителям ООН после заявления Гутерреша
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что страна планирует отказать в визах официальным лицам ООН из-за заявления генсека Антониу Гутерреша, что якобы атаки ХАМАСа происходят не просто так
Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на израильское радио "Галей ЦАХАЛ" .
"По его замечаниям мы откажем в выдаче виз представителям ООН. Пора дать им урок", - сказал он.
Отмечается, что Израиль уже отказал в визе заместителю генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу.
Напомним, что Антониу Гутерреш сказал: "Важно также признать, что атаки ХАМАСа не произошли на пустом месте".
- Агентство ООН по делам палестинских беженцев и ВОЗ призвали к беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи в Газу. Поступившая помощь недостаточна для населения сектора.
- Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал Антониу Гутерреша уйти в отставку с должности из-за заявления генсека, будто атаки ХАМАСа происходят не просто так.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное