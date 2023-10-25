Израиль заявил о намерении отказать в визах представителям ООН после заявления Гутерреша

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на израильское радио "Галей ЦАХАЛ" .

"По его замечаниям мы откажем в выдаче виз представителям ООН. Пора дать им урок", - сказал он.

Отмечается, что Израиль уже отказал в визе заместителю генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу.

Напомним, что Антониу Гутерреш сказал: "Важно также признать, что атаки ХАМАСа не произошли на пустом месте".