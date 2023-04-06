Израиль заявил о массированном ракетном ударе со стороны Ливана
Сегодня, 6 апреля, около 14:30 по территории Израиля было выпущено 34 ракеты с территории Ливана. Это стало самой массированной атакой с 2006 года
Об этом сообщает The Times of Israel.
Отмечается, что в результате атаки по территории Израиля ударили по меньшей мере 9 ракет, 25 удалось перехватить с помощью системы противовоздушной обороны "Железный купол".
Согласно предварительным данным, в результате ракетного удара одна женщина получила легкие осколочные ранения. Другой пострадавшей помощь оказывали медики на месте – она находилась в шоковом состоянии.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху регулярно получает информацию о происходящем и проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности", - отметили в правительстве Израиля.
Израиль поднял боевую авиацию. В последний раз страна подвергалась подобным массированным обстрелам из Ливана в августе 2021 года - тогда было выпущено более 20 ракет.
The Times of Israel напомнили, что более масштабный запуск ракет по Израилю из Ливана фиксировали в 2006 году, когда между странами началась война. При этом в августе 2021 года Хезболла выпустила 19 ракет на севере Израиля.
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