Израиль заявил о ликвидации руководителя военно-воздушных сил ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила, что во время ночного авиаудара погиб руководитель военно-воздушных сил ХАМАС Иссам Абу Рукбе
Об этом пишет The Times of Israel.
Отмечается, что Иссам Абу Рукбе отвечал за управление дронами, беспилотными летательными аппаратами, парапланами, системами обнаружения с воздуха и противовоздушной обороной террористической группы ХАМАС.
По словам ЦАХАЛа, он сыграл определенную роль в планировании и осуществлении нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Именно он руководил боевиками, вошедшими на юг Израиля на парапланах, а также в атаках беспилотников на наблюдательные посты ЦАХАЛа.
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