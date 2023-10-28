Израиль заявил о ликвидации руководителя военно-воздушных сил ХАМАС

Об этом пишет The Times of Israel.

Отмечается, что Иссам Абу Рукбе отвечал за управление дронами, беспилотными летательными аппаратами, парапланами, системами обнаружения с воздуха и противовоздушной обороной террористической группы ХАМАС.

По словам ЦАХАЛа, он сыграл определенную роль в планировании и осуществлении нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Именно он руководил боевиками, вошедшими на юг Израиля на парапланах, а также в атаках беспилотников на наблюдательные посты ЦАХАЛа.