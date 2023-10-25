Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС во время авиаударов
Армия обороны Израиля заявила, что во время авиаудара по Газе ликвидировала командира батальона ХАМАС "Северный Хан Юнис" Тайсира Мубашера
Об этом пишет The Times of Israel.
Мубашер ранее занимал должность главы военно-морских сил ХАМАС, а также несколько должностей, связанных с производством оружия для боевиков.
"Мубашер имеет большой опыт в военной службе и как командир, руководя террористическими атаками, и его считают близким к Мохаммеду Дейфу, командующему военным крылом ХАМАС", - заявили в ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля утверждает, что Мубашер стоит за смертоносным нападением в 2002 году на предвоенную академию Ацмона в Гуш-Катифе и проникновение ХАМАС в Израиль через пляж Зиким в 2014 году.
- Во время проведения антитеррористической операции Израиля в Вади Брукини, в районе Дженина ЦАХАЛ ликвидировал двух боевиков, обстреливавших израильских военных.
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