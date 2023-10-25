Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС во время авиаударов

Об этом пишет The Times of Israel.

Мубашер ранее занимал должность главы военно-морских сил ХАМАС, а также несколько должностей, связанных с производством оружия для боевиков.

"Мубашер имеет большой опыт в военной службе и как командир, руководя террористическими атаками, и его считают близким к Мохаммеду Дейфу, командующему военным крылом ХАМАС", - заявили в ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля утверждает, что Мубашер стоит за смертоносным нападением в 2002 году на предвоенную академию Ацмона в Гуш-Катифе и проникновение ХАМАС в Израиль через пляж Зиким в 2014 году.