Израиль заявил о "достижении целей" операции против "Исламского джихада"

Об этом сообщает израильский интернет-ресурс Detaly.co.il.

Как говорится в сообщении, премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цель достигнута и продолжать операцию будет не на пользу.

"На встрече с главами местных советов населенных пунктов, расположенных вблизи сектора Газа, премьер-министр Яир Лапид заявил, что "цели операции достигнуты и ее дальнейшее проведение может нанести только вред", - пишет интернет-ресурс "Детали" со ссылкой на государственную телерадиокомпанию "Кан".

Яир Лапид сообщил в Twitter, что побывал в Сдероте вместе с министром экономики Орной Барбивай.

"В мэрии Сдерота премьер-министр провел совещание с главами местных советов, отметив, что правительство впервые находится в столь плотном контакте с властями на местах во время проведения военной операции", - говорится в сообщении.

Как пишет ресурс "Детали", во время поездки на юг страны Яир Лапид вместе с министром обороны Бени Ганцем посетил командование Южного военного округа, где провел совещание вместе с главой генштаба и другими высокопоставленными военными.

Египет предлагает посредничество для установления мира между Израилем и Палестиной в секторе Газа, оно должно начаться 7 августа.

5 августа в Израиле объявили ракетную угрозу, власти открыли бомбоубежища. Вскоре после этого Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главаря террористов из "Исламского джихада" Тайсира Джабари.

Позже армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа, проводя операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад". Палестинские официальные лица заявили , что в результате серии авиаударов по Газе погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе 5-летняя девочка, и еще 40 получили ранения.

6 августа Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа и объявил мобилизацию резервистов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb