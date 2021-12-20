Израиль запретил въезд своих граждан в 10 стран
В понедельник, 20 декабря, из-за ситуации с COVID-19 правительство Израиля приняло решение о запрете гражданам посещать 10 стран с "красным" статусом
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Кабинет министров Израиля утвердил рекомендацию классифицировать США, Италию, Бельгию, Германию, Венгрию, Марокко, Португалию, Канаду, Швейцарию и Турцию как страны с "красным" статусом и запрет на въезд в них.
Предполагается, что запрет вступит в силу в полночь с 21 по 22 декабря.
В число "красных" стран уже входят Великобритания, Дания, ЮАР, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Норвегия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция и несколько десятков африканских государств.
Израильтянам запрещено путешествовать в "красные" страны, если они не получили специальное разрешение от правительственного комитета. Кроме того, если они возвращаются в Израиль из этих государств, они должны пойти на самоизоляцию минимум на семь дней, даже если они полностью вакцинированы. Карантин можно прервать только при получении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.
- Вчера, 19 декабря, в Израиле объявили о начале пятой волны COVID-19.
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