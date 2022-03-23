Израиль заблокировал продажу Украине шпионского программного обеспечения, опасаясь реакции РФ, - The Guardian

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники.



По данным издания, украинские чиновники, по крайней мере, с 2019 года пытались убедить Израиль лицензировать шпионское программное обеспечение для использования в Украине.



Но эти усилия были отклонены и NSO Group, которая регулируется министерством обороны Израиля, не получила разрешения продавать шпионское программное обеспечение компании в Украине.



По словам источников, Израиль опасается, что предоставление Украине возможности нацеливаться на российские номера мобильных телефонов через Pegasus будет расценено как акт агрессии против российских спецслужб.



ПО Pegasus можно использовать для взлома любого мобильного телефона и перехвата телефонных разговоров, чтения текстовых сообщений или просмотра фотографий пользователя. Его можно использовать как устройство удаленного прослушивания.



Последние сообщения прессы были сосредоточены на том, как шпионское программное обеспечение использовалось правительственными клиентами NSO против журналистов и правозащитников по всему миру. Отчеты также показали, что от Венгрии до Саудовской Аравии продажи Pegasus часто согласовывались с внешней политикой Израиля.



Шпионское программное обеспечение также использовалось против высокопоставленных правительственных и дипломатических чиновников от Испании до Франции и Уганды. Некоторые страны рассматривали это как попытки использовать инструмент для осуществления внутреннего или международного шпионажа.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb