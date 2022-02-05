Израиль заблокировал поставки Украине оружия собственного производства, - "Зеркало недели"

Об этом вечером в субботу, 5 февраля 2022 года, сообщило "Зеркало недели".



"После объявления странами Балтии - Эстонией, Латвией и Литвой о полученном разрешении от США на передачу Украине оружия американского производства в рамках усилий по поддержке Киева перед потенциальным российским вторжением, Минобороны Израиля сообщило трем странам Балтии, что их возможный запрос о передаче отклонен", - говорится в сообщении на сайте издания.



Отмечается, что это решение вызвано желанием Израиля "сбалансировать свои отношения с Россией".



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"Как и США, Израиль сначала утвердил строгие правила для конечных потребителей по продаже оружия, которые юридически ограничивают возможность страны-покупателя отправлять оборудование третьей стороне без разрешения начального производителя. Решение о запрете Израиля было вызвано опасениями, что Украина будет стремиться получить противотанковые комплексы Spike совместного немецко-израильского производства", - говорится в сообщении.



В Министерствах обороны стран Балтии эту информацию пока не подтвердили.



Минобороны Израиля также отказалось комментировать эту информацию, но анонимные источники в израильском военном ведомстве отметили "деликатность политики", которую правительство Израиля должно вести, когда дело касается России.





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