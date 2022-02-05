Израиль заблокировал поставки Украине оружия собственного производства, - "Зеркало недели"
Израиль сообщил странам Балтии, что заблокирует поставки израильского оружия Украине третьими странами
Об этом вечером в субботу, 5 февраля 2022 года, сообщило "Зеркало недели".
"После объявления странами Балтии - Эстонией, Латвией и Литвой о полученном разрешении от США на передачу Украине оружия американского производства в рамках усилий по поддержке Киева перед потенциальным российским вторжением, Минобороны Израиля сообщило трем странам Балтии, что их возможный запрос о передаче отклонен", - говорится в сообщении на сайте издания.
Отмечается, что это решение вызвано желанием Израиля "сбалансировать свои отношения с Россией".
Читайте также: За две недели США передали Украине уже более 650 тонн оборонных боеприпасов. Сегодня поступили 85
"Как и США, Израиль сначала утвердил строгие правила для конечных потребителей по продаже оружия, которые юридически ограничивают возможность страны-покупателя отправлять оборудование третьей стороне без разрешения начального производителя. Решение о запрете Израиля было вызвано опасениями, что Украина будет стремиться получить противотанковые комплексы Spike совместного немецко-израильского производства", - говорится в сообщении.
В Министерствах обороны стран Балтии эту информацию пока не подтвердили.
Минобороны Израиля также отказалось комментировать эту информацию, но анонимные источники в израильском военном ведомстве отметили "деликатность политики", которую правительство Израиля должно вести, когда дело касается России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.96
Покупка 27.96Продажа 28.27
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное