Израиль выпустил несколько снарядов по целям в Ливане в ответ на ракетный обстрел
Рано утром во вторник, 20 июля, израильская территория подверглась ракетному обстрелу из южного Ливана
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Пострадавших нет. Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что одна из ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол", вторая ракета упала на открытой местности.
В ответ на ракетный обстрел артиллерия ЦАХАЛа выпустила несколько снарядов по целям в южном Ливане.
Возможно, что этот ракетный обстрел был ответом "Хизбаллы" на удар ВВС ЦАХАЛа по цели на севере Сирии, совершенный, как заявляло сирийское государственное агентство SANA, поздно вечером 19 июля.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 31.89Продажа 32.27
- Актуальное
- Важное