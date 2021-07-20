Израиль выпустил несколько снарядов по целям в Ливане в ответ на ракетный обстрел

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Пострадавших нет. Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что одна из ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол", вторая ракета упала на открытой местности.

В ответ на ракетный обстрел артиллерия ЦАХАЛа выпустила несколько снарядов по целям в южном Ливане.

Возможно, что этот ракетный обстрел был ответом "Хизбаллы" на удар ВВС ЦАХАЛа по цели на севере Сирии, совершенный, как заявляло сирийское государственное агентство SANA, поздно вечером 19 июля.