Израиль впервые в истории начал экспорт нефти
Израиль начал экспорт нефти из шельфового месторождения Кариш, разрабатываемого греческой компанией Energean
Об этом сообщило издание Offshore Engineer Magazine .
"Впервые в истории добычи нефти и газа в Израиле углеводородные жидкости будут экспортироваться на мировые рынки", – говорится в сообщении.
Кроме того, также известно, что первая партия нефти была отгружена из плавучей установки для добычи, хранения и разгрузки FPSO Power Energean, расположенной на месторождении.
"Мы гордимся тем, что Energean помогла Израилю присоединиться к клубу международных экспортеров нефти. Это еще одна веха для нас, способствующая росту Energean как важного игрока на местном и региональном рынках", - отметил генеральный директор Energean Матиос Ригас.
Energean Power FPSO стоит на якоре в Средиземном море, в 80 километрах к западу от побережья Израиля. Это третья добывающая установка в Израиле после платформ Тамар и Левиафан.
- Ночью на 13 февраля Израиль нанес авиаудары по комплексу ХАМАС в Газе в ответ на ракету, выпущенную из палестинского анклава.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.44
Покупка 39.44Продажа 40.15
-
EUR
Покупка 41.79Продажа 42.7
- Актуальное
- Важное