Израиль впервые в истории начал экспорт нефти

Об этом сообщило издание Offshore Engineer Magazine .

"Впервые в истории добычи нефти и газа в Израиле углеводородные жидкости будут экспортироваться на мировые рынки", – говорится в сообщении.

Кроме того, также известно, что первая партия нефти была отгружена из плавучей установки для добычи, хранения и разгрузки FPSO Power Energean, расположенной на месторождении.

"Мы гордимся тем, что Energean помогла Израилю присоединиться к клубу международных экспортеров нефти. Это еще одна веха для нас, способствующая росту Energean как важного игрока на местном и региональном рынках", - отметил генеральный директор Energean Матиос Ригас.

Energean Power FPSO стоит на якоре в Средиземном море, в 80 километрах к западу от побережья Израиля. Это третья добывающая установка в Израиле после платформ Тамар и Левиафан.