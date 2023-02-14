Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Израиль впервые в истории начал экспорт нефти

Израиль впервые в истории начал экспорт нефти

14 февраля, 2023 вторник
21:39
Экономика нефть

Израиль начал экспорт нефти из шельфового месторождения Кариш, разрабатываемого греческой компанией Energean

Об этом сообщило издание Offshore Engineer Magazine .

"Впервые в истории добычи нефти и газа в Израиле углеводородные жидкости будут экспортироваться на мировые рынки", – говорится в сообщении.

Кроме того, также известно, что первая партия нефти была отгружена из плавучей установки для добычи, хранения и разгрузки FPSO Power Energean, расположенной на месторождении.

"Мы гордимся тем, что Energean помогла Израилю присоединиться к клубу международных экспортеров нефти. Это еще одна веха для нас, способствующая росту Energean как важного игрока на местном и региональном рынках", - отметил генеральный директор Energean Матиос Ригас.

Energean Power FPSO стоит на якоре в Средиземном море, в 80 километрах к западу от побережья Израиля. Это третья добывающая установка в Израиле после платформ Тамар и Левиафан.

  • Ночью на 13 февраля Израиль нанес авиаудары по комплексу ХАМАС в Газе в ответ на ракету, выпущенную из палестинского анклава.
Мир
Израиль
нафта
Читайте также:
Віктор Вихрист та Леньєр Перо (праворуч)
13 февраля, 2023 понедельник
Украинский боксер, которого сравнивали с Кличко, назвал причину первого поражения в карьере
російський літак винищувач
14 февраля, 2023 вторник
Истребители Нидерландов перехватили три российских военных самолета возле Польши
море військовий корабель
13 февраля, 2023 понедельник
Китайский корабль направил лазер "военного класса" на филиппинское судно
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.44
    Покупка 39.44
    Продажа 40.15
  • EUR
    Покупка 41.79
    Продажа 42.7
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
14 февраля
23:04
Эксклюзив
Уже пошел четвертый месяц, а на заводе нет ни заказчика, ни реального хозяина – эксгендиректор ЧАО "АвтоКрАЗ" Черняк
23:01
В решающих битвах РФ может делать ставку на авиацию, поэтому Украина должна усиливать свои силы ПВО, - Politico
22:28
Подтверждено больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов для Украины, - Зеленский о результатах "Рамштайна"
22:14
Зеленский: на востоке происходит беспрецедентное уничтожение военного потенциала РФ, который она не сможет восстановить
21:55
ДТЭК: В Киеве и двух областях 15 февраля не будут отключать свет
21:49
Обзор
Критическая ситуация в Бахмуте, США могут предоставить Украине конфискованное иранское оружие, Молдова – следующая цель Путина. Мировые СМИ об Украине 14 февраля
21:47
Аналитика
Сергей Згурец
Итоги "Рамштайн-9": танки, самолеты, ПВО, боеприпасы. Колонка Сергея Згурца
21:40
Рекордные контракты: Air India заказала 470 самолетов Boeing и Airbus
21:32
США осудили российского бизнесмена Клюшина за хакерство и мошенничество, - Reuters
21:07
Пригожин признался, что был основателем и руководителем "фабрики троллей"
20:33
В Украине создали приложение Dobre, помогающее узнать состояние близких с оккупированных территорий
20:26
Землетрясение в Турции унесло жизни 5 украинцев, 10 спасены, 7 считаются пропавшими, - МИД
20:06
Эксклюзив
Доступа к медицине для гражданских практически нет, - глава Северодонецкого РВА Власенко
20:05
Обновлено
Новая почта
"Новая почта" заработала после технического сбоя, работу отделений продлили на час
20:01
OPINION
Лига наций, ООН?.. Что дальше?
20:00
Обзор
Победные новости 356 дня войны: партизаны в Новой Каховке, дроны, которые могут пролететь 2,5 тыс. км, и помощь США в контрнаступлении
19:58
"Язык ветра": презентовали клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня"
19:56
Петиция о переименовании России в Московию набрала 25 тыс. голосов
19:54
Звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклз сыграл главную роль в трейлере к российской видеоигре об СССР
19:34
Россия обвинила Украину в распространении "фейка" о похищении армией РФ радиоактивных отходов из ЧАЭС и загрязнении Киевщины
19:08
Украинские военные могут вернуться с учений в Германии с танками, – посол Фельдгузен
18:59
Россия перешла к войне на истощение, – генерал Милли
18:55
Инфографика
Нут с мясом. Рецепт
18:54
Русские военные
Враг концентрирует наступательные усилия на пяти восточных направлениях – Генштаб
18:52
Пригожин не подтвердил оцепление Бахмута и назвал работу ВСУ "мясорубкой"
18:46
Эксклюзив
Пролет ракеты РФ над Молдовой и Румынией – это последствия безнаказанности, – политаналитик Горбач
18:39
Эксклюзив
Россия использует около 40 аэродромов в агрессии против Украины, - спикер Командование Воздушных Сил ВСУ Игнат
18:29
Резников встретился со Столтенбергом: обсудили системное взаимодействие с НАТО
18:22
нефть
Резерв на 61 день: правительство готовит законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов
18:22
Правительство упростило ввоз в Украину товаров военного назначения
18:20
Эксклюзив
В районе Мариуполя сейчас до 40 тыс. военных РФ, – советник мэра Андрющенко
18:08
OPINION
Константин Москалец
Искусственный интеллект провожает человека на пенсию
17:49
Шмыгаль сообщил об открытии нового временного пункта контроля на границе с Молдовой
17:46
Эксклюзив
Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически, - генерал Милли
17:44
Зеленский встретился с главой МИД Канады Мелани Жоли: обсудили первоочередные потребности Украины
17:38
Эксклюзив
Ллойд Остин
Мы продолжим работать, пока не готовы сделать какое-либо объявление, - Остин об истребителях для Украины
17:36
На вооружении ВСУ появились два комплекса Raybird-3, способных летать на 2500 км
17:30
Эксклюзив
Союзники работают над эффективным контрнаступлением ВСУ весной, - Остин
17:22
НАТО
НАТО разрабатывает инструкции на случай участия в высокоинтенсивном конфликте – Bloomberg
17:14
"Процесс декоммунизации": МИД Польши уволил всех сотрудников, учившихся в российском МГИМО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV