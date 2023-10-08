Израиль впервые с 1973 года объявил о состоянии войны

Об этом пишет Times of Israel.

Кабинет министров безопасности проголосовал за то, чтобы официально перевести страну в состояние войны, и она могла осуществлять "значительную военную деятельность".

Издание объясняет, что такое решение кабинета министров безопасности предоставляет правовой статус в соответствии с Основным законом Израиля – согласно статье 40, страна не может начать войну без решения правительства.

"Война, навязанная государству Израиль из-за смертоносного террористического нападения из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06:00", - говорится в заявлении правительства.

В последний раз Израиль объявлял состояние войны 6 октября 1973 г. - конфликт между Египтом, Сирией и Израилем получил название Война Судного дня и длился 18 дней. Война началась с неожиданной атаки арабских стран на Синайский полуостров и Голанские высоты.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 ггода, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны".

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

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