Израиль возобновил водоснабжение на юге Газы, - СМИ

Об этом информирует Вloomberg .

Министр энергетики и инфраструктуры Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль решил открыть водоснабжение в конкретной точке на юге Газы. По его словам, это решение было согласовано с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Байденом.

Израиль призвал население на севере Газы переселиться на юг ради их безопасности.