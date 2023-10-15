Израиль возобновил водоснабжение на юге Газы, - СМИ
Министр энергетики Израиля подтвердил решение включить водоснабжение в южной части Газы, согласованное с премьером и президентом США
Об этом информирует Вloomberg .
Министр энергетики и инфраструктуры Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль решил открыть водоснабжение в конкретной точке на юге Газы. По его словам, это решение было согласовано с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Байденом.
Израиль призвал население на севере Газы переселиться на юг ради их безопасности.
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