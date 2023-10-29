Израиль возобновил работу второго из трех водоводов в сектор Газы

Об этом пишет Times of Israel.

Отмечается, что до войны Израиль поставлял около 49 миллионов литров воды в день.

Работу первого водопровода страна возобновила на прошлой неделе - сейчас он работает с уменьшенным потоком.

Координатор деятельности правительства на территориях заявляет, что сейчас достаточно воды и пищи для удовлетворения гуманитарных нужд Газы. Он отметил, что Израиль постоянно следит за ситуацией на этой территории.