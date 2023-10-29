Израиль возобновил работу второго из трех водоводов в сектор Газы
Израиль открыл второй из трех водопроводов, поставляющих воду в сектор Газы – теперь на эту территорию ежедневно может поступать около 28,5 млн литров
Об этом пишет Times of Israel.
Отмечается, что до войны Израиль поставлял около 49 миллионов литров воды в день.
Работу первого водопровода страна возобновила на прошлой неделе - сейчас он работает с уменьшенным потоком.
Координатор деятельности правительства на территориях заявляет, что сейчас достаточно воды и пищи для удовлетворения гуманитарных нужд Газы. Он отметил, что Израиль постоянно следит за ситуацией на этой территории.
- Ранее Израиль заявил, что на следующей неделе планируется значительное увеличение объема помощи, направляющейся в Газу из Египта и добавил, что гуманитарная зона находится в районе Хан-Юнис, поэтому призвал гражданское население переехать туда.
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