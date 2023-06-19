Израиль во время военной операции на западном берегу реки Иордан убил троих и ранил 29 палестинцев
Израильские военные в ходе операции на Западном берегу реки Иордан убили троих палестинцев и ранили по меньшей мере 29
Об этом сообщает Reuters.
Стало известно, что во время ожесточенных столкновений на оккупированном Западном берегу реки Иордан в понедельник, 19 июня, израильские спецназовцы при поддержке военного вертолета убили троих палестинцев, в том числе подростка. Также известно о по меньшей мере 29 раненых.
В ЦАХАЛ заявили, что начали рейд на Дженин, чтобы задержать палестинцев, подозреваемых в вооруженных нападениях.
Войска вступили в перестрелку с боевиками, попав в нескольких из них.
Согласно заявлению военного руководства, вертолет израильских спецподразделений во время столкновения открыл огонь, одна из его машин была повреждена в результате взрыва. По предварительным данным, во время боевых действий ранены пять солдат.
Также агентство заявило, что палестинское министерство здравоохранения сообщило, что один из трех погибших палестинцев – 15-летний подросток.
О том, был ли кто-нибудь из них связан с палестинскими вооруженными группировками, пока не сообщается.
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