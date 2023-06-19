Об этом сообщает Reuters.

Стало известно, что во время ожесточенных столкновений на оккупированном Западном берегу реки Иордан в понедельник, 19 июня, израильские спецназовцы при поддержке военного вертолета убили троих палестинцев, в том числе подростка. Также известно о по меньшей мере 29 раненых.

В ЦАХАЛ заявили, что начали рейд на Дженин, чтобы задержать палестинцев, подозреваемых в вооруженных нападениях.

Войска вступили в перестрелку с боевиками, попав в нескольких из них.

Согласно заявлению военного руководства, вертолет израильских спецподразделений во время столкновения открыл огонь, одна из его машин была повреждена в результате взрыва. По предварительным данным, во время боевых действий ранены пять солдат.

Также агентство заявило, что палестинское министерство здравоохранения сообщило, что один из трех погибших палестинцев – 15-летний подросток.

О том, был ли кто-нибудь из них связан с палестинскими вооруженными группировками, пока не сообщается.